Инфляция в Украине в августе ускорилась до 1,9%: что подорожало и почему

В Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Инфографика: Госстат

На потребительскому рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 22,7%) подорожали яйца, на 12,1–3,1% выросли цены на сало, фрукты, рис, сахар, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты.

В то же время на 10,4% подешевели овощи, на 4,3% - продукты переработки зерновых.

Цены на алкогольные и табачные изделия повысились на 1,1%: на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,8%. Одежда и обувь подорожали на 9,8% (обувь – на 10,5%, одежда – на 9,2%).

В целом тарифы выросли на 0,9%. Это обусловлено повышением цен на уборку мусора на 4,7%, аренду жилья – на 2,6%, содержание и ремонт жилья – на 2,2%. Услуги образования подорожали на 7,1%, а именно: среднего – на 11,4%, высшего – на 7,2%, дошкольного – на 5,9%.

Почему в Украине растут цены

Как отметили в НБУ, разрушение производств, нарушение цепей поставок и логистики, снижение предложения товаров и услуг и увеличение производственных затрат бизнеса подталкивают цены вверх.

"Дополнительное давление на цены обусловливало ухудшение ожиданий населения и бизнеса, а также корректировка официального курса гривни в июле, которая придала стимул для внутренних производителей и усилило устойчивость экономики Украины в условиях "войны на истощение", — добавляют эксперты регулятора.

В НБУ объясняют, что непродовольственные товары подорожали под влиянием июльской корректировки официального курса гривны, ограниченной поставки новых партий товаров, исчерпания старых запасов и высоких затрат на логистику.

Обработанные продовольственные товары подорожали из-за роста производственных затрат бизнеса, в частности на сырье, энергию и логистику, высокие цены на мировых рынках.

Кроме того, под влиянием удорожания энергоносителей быстрее росли цены на сахар. При этом замедлился рост цен на овощи борщового набора (капусту, свеклу, морковь и картофель), благодаря расширению предложения из центральных и северных областей.

Отметим, что потребители заметили стремительный рост цен на яйца в розничной торговле.

Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн, в сентябре около 40 грн, то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. Delo.ua рассказывало, в чем причина резкого подорожания яиц, и когда ожидать снижения цены.