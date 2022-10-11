В Украине дешевеет морковь

Возобновление уборочных работ привело к снижению цен на морковь в Украине. Фермеры предлагают к продаже оптом этот овощ по 12-16 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, крайне невысокие темпы сбыта, а также сезонное увеличение поставок моркови из хозяйств стали основными причинами негативных ценовых корректировок на эти корнеплоды.

Сегодня украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг, что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сейчас производители пытаются реализовывать морковь не слишком высокого качества, не подлежащею длительному хранению, что также оказывает существенное влияние на отпускные цены в данном сегменте.

Отметим, что улучшение погодных условий позволило фермерам возобновить уборочные работы. В результате предложение моркови на рынке продолжает расти, а вот качественные характеристики данных корнеплодов не всегда устраивают покупателей, что является еще одним фактором снижения отпускных цен в сегменте.

При этом отпускные цены на морковь в Украине сегодня все же в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, отпускные цены в данном сегменте будут снижаться до заморозков, после чего стабилизируются.

Отметим, сейчас лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года. На сегодняшний день продажи лука ведутся по 25–29 грн/кг.