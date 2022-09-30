В Україні стрімко дорожчає цибуля

На ринку цибулі в Україні відзначається чергове зростання цін. На сьогоднішній день продажі цибулі ведуться по 25-29 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Активний попит з боку оптових компаній та стримування продажів виробниками є основними факторами, що сприяють подальшому зростанню цін на цибулю

Завдяки ситуації, що склалася, виробники поступово підвищували відпускні ціни, і на сьогоднішній день продажі цибулі ведуться по 25-29 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною подорожчання цибулі, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

Аналітики підкреслюють, що на даний момент цибулю на ринку України вже продають у середньому в 4,3 рази дорожче, ніж наприкінці вересня 2021 року.

При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів цибулі. Інші ж виробники вважають за краще закладати цю продукцію на зберігання і утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Зазначимо, а от картопля в Україні навпаки дешевшає. Сьогодні цей овоч продають за 5-9 грн/кг. Основною причиною здешевлення стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок.