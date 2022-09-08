В Украине дешевеет картофель

На рынке картофеля в Украине установилась тенденция к понижению цен. Сегодня картофель продают за 5-9 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit,

Основной причиной удешевления стали массовые уборочные работы в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля на рынок.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Причиной такой ситуации эксперты считают сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке, в то время как спрос на картофель остается очень невысоким.

При этом большую часть поступающей продукции составляет картофель невысокого качества, что также негативно влияет на формирование цен в данном сегменте.

Однако, несмотря на понижающий ценовой тренд, картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период в прошлом году.

Однако при этом операторы рынка не исключат, что тенденция снижения цены в этом сегменте будет сохраняться и дальше, поскольку уборочные работы в хозяйствах населения продолжаются.

Отметим, недостаток предложения качественного лука провоцирует рост цен на украинском рынке. Уже сейчас этот овощ в Украине стоит в среднем в 4,6 раза выше, чем в прошлом году.

А белокочанная капуста уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.