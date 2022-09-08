В Україні дешевшає картопля

На ринку картоплі в Україні встановилася тенденція до зниження цін. Сьогодні картоплю продають за 5-9 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit,

Зазначається, що основною причиною здешевшення стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит на картоплю залишається дуже невисоким.

При цьому більшу частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно впливає на формування цін у даному сегменті.

Проте, незважаючи на понижувальний ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак при цьому оператори ринку не виключать, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті зберігатиметься й надалі, оскільки збиральні роботи у господарствах населення продовжуються.

Зазначимо, нестача пропозиції якісної цибулі провокує зростання цін на українському ринку. Вже зараз цей овоч в Україні коштує в середньому в 4,6 рази вище, ніж у минулому році.

А білокачанна капуста вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.