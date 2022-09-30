В Украине стремительно дорожает лук

На рынке лука в Украине отмечается очередной рост цен. На сегодняшний день продажи лука ведутся по 25-29 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Активный спрос со стороны оптовых компаний и сдерживание продаж производителями являются основными факторами, способствующими дальнейшему росту цен на лук.

Благодаря сложившейся ситуации производители постепенно повышали отпускные цены, и на сегодняшний день продажи лука ведутся по 25-29 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной подорожания лука, по мнению экспертов, является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая из-за дождливой погоды, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями.

Аналитики подчеркивают, что сейчас лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года.

При этом многие игроки рынка уверены, что положительный ценовой тренд сохранится и дальше, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов лука. Другие же производители предпочитают закладывать эту продукцию на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Отметим, а вот картофель в Украине наоборот дешевеет. Сегодня этот овощ продают по 5-9 грн/кг. Основной причиной удешевления стали массовые уборочные работы в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля на рынок.