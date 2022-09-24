Украине грозит дефицит тепличных овощей: импорт не поможет

В этом сезоне в Украине вполне может возникнуть дефицит как тепличных томатов, так и огурцов. Рассчитывать на импорт этой продукции не стоит.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на этой неделе в Украине резко выросли отпускные цены на тепличные овощи. Главной причиной удорожания этой продукции стала достаточно холодная погода, установившаяся на большей части территории страны, а также очень дорогие энергоресурсы.

Аналитики отмечают, что кризис в выращивании тепличных овощей уже затронул практически все страны ЕС. Удорожание энергоносителей, а также усложнение логистики повлекло за собой массовый отказ европейских производителей от зимнего сезона выращивая тепличных овощей. На сегодняшний день аналогичная ситуация сложилась и в Украине.

Так, только с начала текущей недели отпускные цены на огурцы выросли в среднем на 25% и в настоящее время продажи этой продукции осуществляются в диапазоне 45-55 грн/кг.

Теплические помидоры за неделю подорожали в среднем на 29%. Так, продажи в данном сегменте на сегодняшний день ведутся по 40-50 грн/кг.

По словам представителей тепличных комбинатов, такое стремительное подорожание тепличных овощей – это вынужденная мера. Из-за холодов многие производители уже начали обогревать свои теплицы. При этом следует учитывать, что украинским производителям на сегодняшний день очень сложно перейти на альтернативные виды топлива.

Некоторые украинские стационарные тепличные комбинаты по примеру своих европейских коллег также отказались от зимнего сезона тепличных овощей.

Также есть часть украинских производителей, предприятия которых находятся на оккупированных территориях или повреждены в результате активных боевых действий, они также в этом сезоне не смогут продолжать работать в данном сегменте.

При этом, по словам трейдеров, рассчитывать на импорт в сегменте тепличных огурцов и томатов тоже не приходится. Так как в основных странах производителя тепличной продукции сложилась аналогичная ситуация. По мнению ключевых игроков рынка, в этом сезоне в Украине вполне может возникнуть дефицит как тепличных томатов, так и огурцов.

Отметим, по всей северной и западной Европе производители овощей думают о том, чтобы прекратить свою деятельность из-за финансовых трудностей, возникших в связи с энергетическим кризисом.