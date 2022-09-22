Європі загрожує дефіцит овочів через енергетичну кризу - Reuters

По всій північній і західній Європі виробники овочів думають над тим, щоб припинити свою діяльність через фінансові труднощі, які виникли у зв'язку з енергетичною кризою в Європі. Про це повідомляє Reuters.

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Європейські фермери попереджають про дефіцит. Вони пояснюють, що після того, як врожай збирають восени, його зберігають при відповідній температурі, для забезпечення якої потрібні газ та електроенергія. Через енергетичну кризу деякі виробники попереджають, що можуть не зберегти врожай.

За словами фермерів, зростання цін на газ є найбільшою витратою, з якою стикаються виробники, які вирощують овочі в теплицях.

При цьому супермаркети можуть переключитися на закупівлю товарів із більш теплих країн, таких як Марокко, Туреччина, Туніс та Єгипет.

Крім того, в Європі деякі виробництва азотних добрив, призупиняли роботи "у зв'язку з безпрецедентним та рекордним зростанням цін на природний газ у Європі".

Джерело фото: ua.depositphotos.com