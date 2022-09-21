Через дефіцит в Україні стрімко зросла вартість цибулі

Обмежена пропозиція ріпчастої цибулі на українському ринку провокує стрімке зростання цін у даному сегменті. Наразі фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн за кілограм.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання овочів, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання цибулі через дощову погоду, через що на ринку суттєво скоротилася пропозиція цієї продукції.

Так, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як зазначають аналітики проєкту, активно підвищувати відпускні ціни на цибулю виробникам вдається внаслідок тривання ажіотажного попиту на цю продукцію з боку оптових компаній, які закуповують її для закладання на зберігання.

Також зростанню ціни сприяє доволі обмежена пропозиція цибулі в місцевих господарствах.

"Урожай цибулі в поточному році буде набагато нижчим, ніж сезоном раніше, через скорочення площ під даною культурою, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі. Також, варто відзначити й зниження врожайності цибулі через несприятливі погодні умови", - зазначають аналітики.

На сьогодні оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому у 4,4 раза вища, ніж у другій половині вересня 2021 року.

При цьому багато гравців ринку впевнені, що цибуля дорожчатиме і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів. Інші ж виробники вважають за краще закладати цибулю на зберігання й утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін у даному сегменті.

Зазначимо, а от картопля в Україні навпаки дешевшає. Сьогодні цей овоч продають за 5-9 грн/кг. Основною причиною здешевлення стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок.