В Україні різко зросли ціни на огірки

Цього тижня в Україні різко зросли відпускні ціни на тепличний огірок.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, через дощову та холодну погоду вибірки огірка в українських господарствах усіх категорій помітно скоротилися, що спричинило зниження обсягів пропозиції цього овоча на ринку.

При цьому, пропозиція продукції відкритого ґрунту цього тижня впала до мінімуму, оскільки більшість виробників вже фактично завершили реалізацію огірка відкритого ґрунту.

В результаті на сьогоднішній день на ринку огірка України спостерігається дефіцит цієї продукції. Тим часом попит на огірок залишається досить високим.

В умовах, що склалися, представники тепличних комбінатів отримали можливість підвищити ціну на свою продукцію. Так, зараз тепличний огірок пропонується до продажу по 35-45 грн/кг, що в середньому на 34% дорожче, ніж тижнем раніше.

Додамо, що зараз огірок в українських тепличних комбінатах вже коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж рік тому. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в даному сегменті, оскільки на сьогоднішній день пропозиції тепличного огірка на українському ринку дуже обмежені.

Зазначимо, а от картопля в Україні навпаки дешевшає. Сьогодні цей овоч продають за 5-9 грн/кг. Основною причиною здешевлення стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок.