Падіння експорту, зростання цін та конкуренція з дрібними фермерами. Що відбувається з ринком ягід України

Цей рік для фермерів, які вирощують ягоди, був непростим. Як і багато іншого бізнесу, сільське господарство постраждало через широкомасштабне вторгнення РФ. Південь країни, де переважно вирощують низку ягід, ще не деокуповано, відповідно у сезон фермери не змогли повною мірою реалізувати свою продукцію та відправити на експорт, тому продавали ягоди на місцевому ринку практично задарма. Війна - це єдина проблема, яка негативно вплинула ринку ягід. Які виклики стояли перед фермерами, чому ціни на ягоди зросли на 50%, чого очікувати 2023-го, розповідає Delo.ua.

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Базовою ягодою, яку вирощують в Україні, є полуниця садова, лохина та малина. Також багато вирощують червоної та чорної смородини. Загалом цього року українські фермери виростили добрий урожай ягід, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Але фермери з південних регіонів зараз відрізані від інших регіонів та експорту, тому продають продукцію на місцевому ринку за низькими цінами. Частина фермерів через посередників продавали продукцію до Криму, яка потім вирушала до Росії.

Тому через те, що частина територій зараз в окупації, в сукупності для реалізації на внутрішньому ринку було менше ягід, а ціни на неї зросли майже на 50%, якщо порівнювати з минулим роком.

Полуниця

Сезон полуниці цього року був добрим, каже президент "Української плодоовочевої асоціації" (УПОА) Тарас Баштанник. Проте ціна на ринку була в 1,5 рази вищою, ніж торік. Зниження пропозиції через окуповані південні райони підняло ціни.

Лохина

Також цього року фермерам вдалося виростити та зібрати великий урожай лохини, але через низьку ціну її невигідно експортувати. Ціна лохини для продажу на внутрішньому ринку була орієнтовно на 45-50% нижчою, ніж торік.

Основні регіони вирощування лохини це Волинська, Житомирська області, які не були окуповані, тому вдалося виростити та зібрати велику кількість врожаю. Але було менше експорту через дорогу логістику. Плюс багато людей виїхало з України, тож скоротилася кількість споживачів. Попит упав, тож просіла ціна. Тарас Баштанник Президент "Української плодоовочевої асоціації" (УПОА)

Про таку саму тенденціюрозповів керівник компанії "Органічний сад" (ТМ Stynava organic garden) Богдан Бондар. За його словами, компанія вивчала пропозиції експорту, але в Європі також стався обвал ціни на ягоду. Ціна в Європі на лохину вища, ніж в Україні, але додаткові витрати при організації експорту нівелюють цю різницю. Тому в компанії зрозуміли, що нецікаво експортувати лохину до країн ближнього зарубіжжя.

При цьому лохина цього року стала доступнішою для внутрішнього споживача, оскільки продавалася по 100 гривень. Для порівняння: у розпал сезону минулого року лохину продавали по 150-160 гривень.

Малина

Основні регіони вирощування малини – Західна та Північна Україна. Експерти зазначають, що врожай малини цього року задовільний, але не з рекордними показниками, як минулого року. Ціна на малину просіла на 35%, якщо порівнювати з минулим роком, але навіть така ціна є прийнятною для виробника. Але для споживача вартість малини цього року вважається високою.

Переважно фермери продають малину для переробки, тобто відправляють на підприємства, де її заморожують, а потім відправляють на експорт до Європи. Фермерам вигідно працювати з переробниками, які пропонують за ягоду ціну не меншу, ніж її можна продати на ринку України. Потім переробники продають заморожену малину до Європи за вигідною ціною.

Наприклад, завод-експортер може продати малину по 120 гривень до Європи. З цієї суми вираховують вартість логістики, свій заробіток, собівартість заморожування та пакування. Таким чином, переробник може купувати малину у фермерів по 85-90 гривень , що є гарною ціною для реалізації.

Конкуренція посилюється. Так, агроном компанії "Дедденс агро" Дмитро Бріцов зазначив, що дрібні фермери, які вирощують малину та здають її на заморозку, створюють конкуренцію. Адже через війну багато українців, які втратили роботу, почали масово збирати дикорослі чорниці і здавати її на заморожування.

Минулого року теж була така проблема, коли майже всі холодильники були заповнені чорницею, і великі фермери не могли збирати і заморожувати малину через відсутність місця. Брицов підкреслив, що цього року ситуація ще складніша, тому в компанії розглядають можливість купити холодильник для свого виробництва.

З нішевих культур цього року чорна смородина була в дефіциті. Тому фермери продавали культуру за високою ціною приблизно від 60 грн за кг.

Чи буде Україна з ягодами наступного року

Фермери не планують скорочувати площі для вирощування ягід у наступному році. Однак про збільшення площ також не йдеться.

За прогнозами експерта, наступного року може зрости сума собівартості виробництва ягоди, що може вплинути на кінцеву ціну споживача. При цьому ніхто не відмовляється вирощувати культуру наступного року, тож Україна буде з ягодою 2023-го.