В Україні припинять роботу 10 цукровопереробних заводів: як це вплине на ціну цукру та галузь загалом

В Україні всього налічується 33 заводи з виробництва цукру, проте 10 із них не запустять роботу цього маркетингового року через війну. Чому десяток заводів не зможуть розпочати переробку цукрових буряків, як це вплине на галузь та ціни на цукор, розповідає Delo.ua.

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У середині серпня стало відомо, що цього маркетингового року роботу запустять лише 23 цукрові заводи з 33. Тобто роботу 10 підприємств призупинено. Це з бойовими діями і тимчасової окупацією РФ регіонів, де перебувають ці заводи. Адже в період, коли йшли активні бойові дії та частина регіонів була окупована російськими військами, фермери не змогли вийти у поля та сіяти буряки. Зупинили роботу підприємства у Чернігівській області, один завод у Полтавській області, а також підприємства у Харківській та Київській областях. Про сталеві 23 заводи вже готуються до нового маркетингового сезону цукроваріння.

За даними Мінагрополітики, в 2022 році цукрові буряки посіяно на площі 180,4 тисяч га. За прогнозної врожайності 430-440 ц/га валовий збір цукрових буряків (за сприятливих погодних умов) прогнозується на рівні 7,830 млн. тонн, з яких при виході цукру 13,5 -14% можна виробити близько 1,080 млн. тонн цукру.

Для порівняння: 2021 року посівні площі в Україні становили 210,8 тисяч га (урожайність 47,8 т/га), у 2020 році – 217,5 тисяч га (урожайність 41,6 т/га). При цьому валовий збір минулого року був на рівні 9 759 000 тонн, а роком раніше - 9 046 600 тонн.

"Цього року під цією культурою знаходяться близько 180 тисяч га, що становить 80% посівів від минулого року. За сприятливих наступних погодних умов можемо очікувати хороший урожай цукрових буряків. Зараз стан посівів хороший і задовільний. Цього вистачить для забезпечення внутрішніх потреб українців у цукрі, проте більша їхня кількість дозволила б наростити експортну діяльність", - зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Внутрішнє споживання та експорт

Для внутрішнього споживання, за прогнозами Мінагрополітики, Україні необхідно 1 млн. 68 тисяч тонн. Перехідні залишки сьогодні складають близько 480 тисяч тонн. А з урахуванням, що цього маркетингового року заводи зможуть виробити близько 1,080 млн тонн цукру, це дозволить закрити внутрішню потребу, а частину цукрового піску експортувати.

Експортний потенціал у 2022/2023 маркетинговому році оцінюється в 100 тисяч тонн, з яких 50 тисяч тонн – цукор, 50 тисяч тонн – цукрозміщувальні продукти. Оскільки цукру в Україні з надлишком, держава жодних обмежень на експорт цукру не встановлюватиме.

Найбільше Україна експортує цукровий пісок до країн Європи: Польща, Молдова, Румунія, Німеччина, Хорватія, Болгарія. А також до Туреччини, Азербайджану та інших країн.

"Певну частину цукру ми зможемо експортувати, оскільки зберігатиметься профіцит на ринку. Тому саме зараз експорт цукру принесе дуже добрі надходження валюти до нашої держави. Проте зараз важко сказати, скільки ми зможемо експортувати. Все залежатиме від кон'юнктури ринку та від того, наскільки іншим країнам буде потрібний цукор", - коментує голова правління "Укрцукор" Назар Михайловін.

Назар Михайловін додав, що в Україні зменшився потенціал експорту, порівняно з 2017-2018 роками, коли вдавалося експортувати 200 тисяч тонн на рік. Після цього почалося зниження експорту до 120 тисяч тонн.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, за маркетинговий рік, що розпочався 1 вересня 2021 року, було експортовано 51,2 тисячі тонн цукру на загальний виторг $30,7 млн. Половина цього обсягу була експортована до початку повномасштабного вторгнення, решта – починаючи з червня 2022 року. Тобто частка експорту у 2021/22 МР становила 4% від загального обсягу виробництва цукру.

Дефіциту цукру не буде, але можливе зростання цін

В "Укрцукорі" наголосили, що дефіциту цукру в Україні не буде. Проте зараз важко спрогнозувати ціни на цукровий пісок для споживача.

"Щодо ціни, ви бачите, що зараз все дорожчає. У сезон цукроваріння знижуватиметься ціна, а як буде далі – важко сказати. Наразі сезон цукроваріння ще не розпочався. Його кінцева вартість залежатиме від ціни на енергоносії, вартості добрив тощо", - каже голова правління "Укрцукор" Назар Михайловін.

Незважаючи на надлишки цукрового піску, сама галузь постраждала через війну, зростання цін на енергоносії, дорогі матеріали, які використовуються при обробці рослин.

"Основні проблеми нового сезону це зростання вартості газу, вугілля, мастил тощо, частка яких у загальній собівартості виробництва значна. Виробництво цукру є дуже енерговитратною діяльністю. Наразі цукрові заводи активно шукають шляхи переходу на альтернативні види енергії", - коментує аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Литвин додала, що також зростання вартості палива, руйнування традиційних логістичних шляхів та побудова нових призводять до суттєвого зростання логістичних витрат, що такі негативно впливає на галузь.

При цьому наразі немає державної підтримки галузі. В "Укрцукор" зазначили, що на початку поточного року асоціація вимагала фінансування для виробників цукрового піску на посів буряків у сумі 5 тисяч гривень на гектар. Це допомогло б стимулювати фермерів почати сіяти цукрові буряки. Адже деякі заводи не можуть повноцінно працювати через відсутність належної кількості сировини, яку складно вирощувати, якщо порівнювати з іншими культурами.

Однак, незважаючи на всі складнощі, більшість виробників і фермерів продовжують роботу, щоб забезпечити Україну та інші країни "білим золотом".