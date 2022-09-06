В Украине не запустят работу 10 сахарных заводов: как это повлияет на цену сахара и отрасль в целом

В Украине всего насчитывается 33 завода по производству сахара, однако 10 из них не запустят работу в этом маркетинговом году из-за войны. Почему десяток заводов не смогут начать переработку сахарной свеклы, как это повлияет на отрасль и цены на сахар, рассказывает Delo.ua.

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В середине августа стало известно, что в этом маркетинговом году работу запустят только 23 сахарных завода из 33. То есть работа 10 предприятий приостановлена. Это связано с боевыми действиями и временной оккупацией РФ регионов, где находятся эти заводы. Ведь в период, когда шли активные боевые действия и часть регионов была оккупирована российскими войсками, фермеры не смогли выйти в поля и сеять свеклу. Остановили работу предприятия в Черниговской области, один завод в Полтавской области, а также предприятия в Харьковской и Киевской областях. Остальные 23 завода уже готовятся к новому маркетинговому сезону сахароварения.

По данным Минагрополитики, в 2022 году сахарная свекла посеяна на площади 180,4 тысяч га. При прогнозной урожайности 430-440 ц/га валовой сбор сахарной свеклы (при благоприятных погодных условиях) прогнозируется на уровне 7,830 млн тонн, из которых при выходе сахара 13,5 -14% можно произвести около 1,080 млн тонн сахара.

Для сравнения: в 2021 году посевные площади в Украине составляли 210,8 тысяч га (урожайность 47,8 т/га), в 2020 году – 217,5 тысяч га (урожайность 41,6 т/га). При этом валовой сбор в прошлом году был на уровне 9 759,0 тысяч тонн, а годом ранее – 9 046,6 тысяч тонн.

"В текущем году под данной культурой находятся около 180 тысяч га, что составляет 80% посевов от прошлого года. При благоприятных последующих погодных условиях можем ожидать хороший урожай сахарной свеклы. Сейчас состояние посевов хорошее и удовлетворительное. Этого хватит для обеспечения внутренних потребностей украинцев в сахаре, однако большее их количество позволило бы нарастить экспортную деятельность", - отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

Внутреннее потребление и экспорт

Для внутреннего потребления, по прогнозам Минагрополитики, Украине необходимо 1 млн 68 тысяч тонн. Переходные остатки на сегодняшний день составляют около 480 тысяч тонн. А с учетом, что в этом маркетинговом году заводы смогут произвести около 1,080 млн тонн сахара, это позволит закрыть внутреннюю потребность, а часть сахарного песка экспортировать.

Экспортный потенциал в 2022/2023 маркетинговом году оценивается в 100 тысяч тонн, из которых 50 тысяч тонн – сахар, 50 тысяч тонн – сахаросодержащие продукты. Поскольку сахара в Украине с избытком, государство никаких ограничений на экспорт сахара устанавливать не будет.

Больше всего Украина экспортирует сахарного песка в страны Европы: Польша, Молдова, Румыния, Германия, Хорватия, Болгария. А также в Турцию, Азербайджан и другие страны.

“Определенную часть сахара мы сможем экспортировать, так как будет сохраняться профицит на самом рынке. Поэтому именно сейчас экспорт сахара принесет очень хорошие поступлениея валюты в наше государство. Однако сейчас сложно сказать, сколько мы сможем экспортировать. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка и от того, насколько другим странам будет необходим сахар”, - комментирует глава правления "Укрцукор" Назар Михайловин.

Назар Михайловин добавил, что в Украине уменьшился потенциал экспорта по сравнению с 2017-2018 годами, когда удавалось экспортировать 200 тысяч тонн в год. После началось снижение экспорта до 120 тысяч тонн.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за маркетинговый год, начавшийся 1 сентября 2021 года, было экспортировано 51,2 тысяч тонн сахара на общую выручку $30,7 млн. Половина этого объема была экспортирована до начала полномасштабного вторжения, остальные – начиная с июня 2022 года. То есть доля экспорта в 2021/22 МГ составила 4% от общего объема производства сахара.

Дефицита сахара не будет, но возможен рост цен

В "Укрцукор" подчеркнули, что дефицита сахара в Украине не будет. Однако сейчас сложно спрогнозировать цены на сахарный песок для потребителя.

“По поводу цены, вы видите, что сейчас все дорожает. В сезон сахароварения будет снижаться цена, а как будет дальше – трудно сказать. Сейчас сезон сахароварения еще не начался. Его конечная стоимость будет зависеть от цены на энергоносители, стоимости удобрений и тд.”, - говорит глава правления "Укрцукор" Назар Михайловин.

Несмотря на имеющиеся излишки сахарного песка, сама отрасль пострадала из-за войны, роста цен на энергоносители, дорогие материалы, которые используются при обработке растений.

"Основные проблемы нового сезона это рост стоимости газа, угля, смазочных масел и т.п., доля которых в общей себестоимости производства значительна. Производство сахара очень энергозатратной деятельностью. В настоящее время сахарные заводы активно ищут пути перехода на альтернативные виды энергии", - комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Литвин добавила, что также рост стоимости топлива, разрушение традиционных логистических путей и построение новых, приводят к существенному росту логистических затрат, что такие негативно влияет на отрасль.

При этом сейчас нет государственной поддержки отрасли. В "Укрцукор" отметили, что в начале текущего года ассоциация запрашивала финансирование для производителей сахарного песка на посев свеклы в сумме 5 тысяч гривен на гектар. Это помогло бы стимулировать фермеров начать сеять сахарную свеклу. Ведь некоторые заводы не могут полноценно работать из-за отсутствия надлежащего количества сырья, которое сложно выращивать, если сравнивать с другими культурами.

Однако несмотря на все сложности большая часть производителей и фермеров продолжают работу, чтобы обеспечить Украину и другие страны "белым золотом".