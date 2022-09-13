Падение экспорта, рост цен и конкуренция с мелкими фермерами. Что происходит с рынком ягод Украины

Этот год для фермеров, которые выращивают ягоды, был непростым. Как и многий другой бизнес сельское хозяйство пострадало из-за широкомасштабного вторжения РФ. Юг страны, где преимущественно выращивают ряд ягод, еще не деоккупирован, соответственно в сезон фермеры не смогли в полной мере реализовать свою продукцию и отправить на экспорт, поэтому продавали ягоды на местном рынке практически даром. Война - это не единственная проблема, которая негативно повлияла на рынок ягод. Какие вызовы стояли перед фермерами, почему цены на ягоды выросли на 50%, чего ожидать в 2023-м, рассказывает Delo.ua.

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Базовой ягодой, которую выращивают в Украине, является земляника садовая, голубика и малина. Также много выращивают красной и черной смородины. В целом в этом году украинские фермеры вырастили хороший урожай ягод, в том числе на временно оккупированных территориях. Но фермеры из южных регионов сейчас отрезаны от других регионов и экспорта, поэтому продают продукцию на местном рынке по низким ценам. Часть фермеров через посредников продавали продукцию в Крым, которая потом отправлялась в Россию.

По этой причине из-за того, что часть территорий сейчас в оккупации, в совокупности для реализации на внутреннем рынке было меньше ягод, а цены на нее выросли почти на 50%, если сравнивать с прошлым годом.

Клубника

Сезон клубники в этом году был хорошим, говорит президент "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА) Тарас Баштанник. Однако цена на рынке была в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Снижение предложения из-за оккупированных южных районов взвинтило цены.

Голубика

Также в этом году фермерам удалось вырастить и собрать большой урожай голубики, но из-за низкой цены ее невыгодно экспортировать. Цена голубики для продажи на внутреннем рынке была ориентировочно на 45-50% ниже, чем в прошлом году.

Основные регионы выращивания голубики это Волынская, Житомирская области, которые не были оккупированы, поэтому удалось вырастить и собрать большое количество урожая. Но было меньше экспорта из-за дорогой логистики. Плюс много людей выехало из Украины, поэтому сократилось количество потребителей. Спрос упал, поэтому просела цена. Тарас Баштанник Президент "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА)

О такой же тенденции рассказал руководитель компании "Органический сад" (ТМ Stynava organic garden) Богдан Бондарь. По его словам, компания изучала предложения экспорта, но в Европе также произошел обвал цены на ягоду. Цена в Европе на голубику выше, чем в Украине, но дополнительные расходы при организации экспорта нивелируют эту разницу. Поэтому в компании поняли, что неинтересно экспортировать голубику в страны ближнего зарубежья.

При этом голубика в этом году стала более доступной для внутреннего потребителя, так как продавалась по 100 гривен. Для сравнения: в разгар сезона в прошлом году голубику продавали по 150-160 гривен.

Малина

Основные регионы выращивания малины - Западная и Северная Украина. Эксперты отмечают, что урожай малины в этом году удовлетворительный, но не с рекордными показателями, как в прошлом году. Цена на малину просела на 35%, если сравнивать с прошлым годом, но даже такая цена является приемлемой для производителя. Но для потребителя стоимость малины в этом году считается высокой.

Преимущественно фермеры продают малину для переработки, то есть отправляют на предприятия, где ее замораживают, а потом отправляют на экспорт в Европу. Фермерам выгодно работать с переработчиками, которые предлагают за ягоду цену не меньше, чем ее можно продать на рынке Украины. Затем переработчики продают замороженную малину в Европу по выгодной для себе цене.

Например, завод-экспортер может продать малину по 120 гривен в Европу. Из этой суммы высчитывают стоимость логистики, свой заработок, себестоимость заморозки и упаковки. Таким образом переработчик может покупать малину у фермеров по 85-90 гривен, что является хорошей ценой для реализации.

Конкуренция усиливается. Так, агроном компании "Дедденс агро" Дмитрий Брицов отметил, что мелкие фермеры, выращивающие малину и сдающие ее на заморозку, создают конкуренцию. Ведь из-за войны многие украинцы, потерявшие работу, начали массово собирать дикорастущую чернику и сдавать ее на замораживание.

В прошлом году тоже была такая проблема, когда почти все холодильники были заполнены черникой и крупные фермеры не могли собирать и замораживать малину из-за отсутствия места. Брицов подчеркнул, что в этом году ситуация еще более сложная, поэтому в компании рассматривают возможность купить холодильник для своего производства.

Из нишевых культур, в этом году черная смородина была в дефиците. Поэтому фермеры продавали культуру по высокой цене, примерно, от 60 грн за кг.

Будет ли Украина с ягодами в следующем году

Фермеры не планируют сокращать площади для выращивания ягод в следующем году. Однако об увеличении площадей также не идет речь.

По прогнозам эксперта, в следующем году может вырасти сумма себестоимости производства ягоды, что может повлиять на конечную цену для потребителя. При этом никто не отказывается выращивать культуру в следующем году, поэтому Украина будет с ягодой в 2023-м.