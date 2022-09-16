В Украине резко выросли цены на огурцы

На текущей неделе в Украине резко выросли отпускные цены на тепличный огурец.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, из-за дождливой и холодной погоды выборки огурца в украинских хозяйствах всех категорий заметно сократились, что повлекло за собой снижение объемов предложения этого овоща на рынке.

При этом, предложение продукции открытого грунта на текущей неделе упало до минимума, поскольку большинство производителей уже фактически завершили реализацию огурца открытого грунта.

В результате на сегодняшний день на рынке огурца Украины наблюдается дефицит данной продукции. Тем временем, спрос на огурец остаётся достаточно высоким.

В сложившихся условиях, представители тепличных комбинатов получили возможность повысить цену на свою продукцию. Так, на данный момент тепличный огурец предлагается к продаже по 35-45 грн/кг, что в среднем на 34% дороже, чем неделей ранее.

Добавим, что на данный момент огурец в украинских тепличных комбинатах уже стоит в среднем в 3 раза дороже, чем год назад. При этом игроки рынка не исключают вероятности дальнейшего удорожания в данном сегменте, поскольку, на сегодняшний день предложения тепличного огурца на украинском рынке весьма ограничено.

Отметим, а вот картофель в Украине наоборот дешевеет. Сегодня этот овощ продают за 5-9 грн/кг. Основной причиной удешевления стали массовые уборочные работы в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля на рынок.