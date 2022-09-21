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Из-за дефицита в Украине стремительно выросла стоимость лука
Ограниченное предложение репчатого лука на украинском рынке провоцирует стремительный рост цен в данном сегменте. Пока фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн за килограмм.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Основной причиной подорожания, по мнению экспертов, является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить сбор лука из-за дождливой погоды, из-за чего на рынке существенно сократилось предложение этой продукции.
Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечают аналитики проекта, активно повышать отпускные цены на лук производителям удается в результате продолжающегося ажиотажного спроса на эту продукцию со стороны оптовых компаний, закупающих овощ для закладки на хранение.
Также росту цены способствует ограниченное предложение лука в местных хозяйствах.
"Урожай лука в текущем году будет намного ниже, чем сезоном ранее из-за сокращения площадей под данной культурой, что в свою очередь связано с оккупацией Херсонской области, которая была лидером по выращиванию лука. Также, стоит отметить и снижение урожайности лука из-за неблагоприятных погодных условий", - отмечают аналитики.
На сегодняшний день оптовая цена на лук в Украине уже в среднем в 4,4 раза выше, чем годом ранее.
При этом многие игроки рынка уверены, что лук будет дорожать и дальше, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов. Другие же производители предпочитают закладывать лук на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен в данном сегменте.
Отметим, а вот картофель в Украине наоборот дешевеет. Сегодня этот овощ продают по 5-9 грн/кг. Основной причиной удешевления стали массовые уборочные работы в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля на рынок.