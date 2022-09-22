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Европе грозит дефицит овощей из-за энергетического кризиса - Reuters
По всей северной и западной Европе производители овощей думают над тем, чтобы прекратить свою деятельность из-за финансовых трудностей, возникших в связи с энергетическим кризисом в Европе. Об этом сообщает Reuters.
Европейские фермеры предупреждают о дефиците. Они объясняют, что после того, как урожай убирают осенью, его хранят при соответствующей температуре, для обеспечения которой нужны газ и электроэнергия. Из-за энергетического кризиса некоторые производители предупреждают, что могут не сохранить урожай.
По словам фермеров, рост цен на газ является наибольшим расходом, с которым сталкиваются производители, выращивающие овощи в теплицах.
При этом супермаркеты могут переключиться на закупку товаров из более теплых стран, таких как Марокко, Турция, Тунис и Египет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в Европе некоторые производства азотных удобрений приостанавливали работы "в связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на природный газ в Европе".
Источник фото: ua.depositphotos.com