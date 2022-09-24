Україні загрожує дефіцит тепличних овочів: імпорт не допоможе

Цього сезону в Україні цілком може виникнути дефіцит як тепличних томатів, так і огірків. Розраховувати на імпорт цієї продукції не варто.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що цього тижня в Україні стрімко зросли відпускні ціни на тепличні овочі. Головною причиною подорожчання цієї продукції стала досить холодна погода, яка встановилася на більшій частині території країни, а також дуже коштовні енергоресурси.

Аналітики зазначають, що криза у вирощуванні тепличних овочів вже торкнулася практично всіх країн ЄС. Подорожчання енергоносіїв, а також ускладнення логістики спричинило масову відмову європейських виробників від зимового сезону вирощуючи тепличних овочів. На сьогодні аналогічна ситуація склалася і в Україні.

Так, тільки з початку поточного тижня відпускні ціни на огірки зросли в середньому на 25% і на цей час продаж цієї продукції здійснюється в діапазоні 45-55 грн/кг. Тепличні томати за тиждень подорожчали у середньому на 29%. Так, продажі в даному сегменті на сьогодні ведуться по 40-50 грн/кг.

За словами представників тепличних комбінатів, таке стрімке подорожчання тепличних овочів – це вимушений захід. З приходом холодів багато виробників вже почали обігрівати свої теплиці. При цьому слід зважати на те, що українським виробникам на сьогодні дуже складно перейти на альтернативні види палива.

Так, деякі українські стаціонарні тепличні комбінати за прикладом своїх європейських колег також відмовилися від зимового сезону тепличних овочів.

Також є частина українських виробників, підприємства яких знаходяться на окупованих територіях або були пошкоджені внаслідок активних бойових дій, вони також цього сезону не зможуть продовжувати працювати в даному сегменті.

При цьому, за словами трейдерів, розраховувати на імпорт у сегменті тепличних огірків та томатів також не доводиться. Оскільки в основних країнах виробника тепличної продукції склалася аналогічна ситуація. На думку ключових гравців ринку, цього сезону в Україні цілком може виникнути дефіцит як тепличних томатів, так і огірків.

Зазначимо, по всій північній і західній Європі виробники овочів думають над тим, щоб припинити свою діяльність через фінансові труднощі, які виникли у зв'язку з енергетичною кризою.