В Украине стремительно растут цены на яйца: в чем причина и когда ждать снижения цены

Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн, в сентябре около 40 грн, то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. В чем причина резкого подорожания яиц и когда ждать снижения цены, рассказывает Delo.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства, что составляет практически половину всего объема.

По словам производителей, с сокращением светового дня и понижением среднесуточной температуры в Украине снижается предложение от хозяйств населения, соответственно цена на яйцо начинает расти. Такая тенденция наблюдается традиционно осенью, но в этом году присоединились еще несколько причин.

Одна из причин – это спад промышленного производства из-за оккупации части территорий Украины.

В 2021 году на территории Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей суммарно производилось 17% яиц. В частности, в Херсонской области находится одна из крупнейших птицефабрик Украины - "Чернобаевская". Сейчас она временно оккупирована.

"Сейчас производство яиц на этих мощностях либо приостановлено, либо сокращено из-за оккупации и сложности ведения хозяйственной деятельности на прифронтовой территории", – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Вторая причина – это нарушение технологической цепи выращивания птицы

"В начале войны некоторые предприятия в неопределенных условиях частично не запустили инкубационные процессы для получения молодой птицы. Это привело к временному сокращению поголовья кур-несушек и, соответственно, уменьшению объемов производства. Однако это явление временное и вскоре такое проседание должно быть выровнено ", – поясняет Литвин.

Третья причина – это рост стоимости логистики, некоторых импортных компонентов, как ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

Каких цен на яйца стоит ждать

По состоянию на конец сентября средняя цена яиц в Украине составляет около 41 грн за 10 штук, что на 21% больше месяца назад и на 17% чем год назад.

В некоторых столичных магазинах стоимость яиц очень высока, которая составляет более 60 гривен за 10 штук. В премиальном сегменте цена достигает кое-где уже 75 гривен за десяток.

Стремительное удорожание ожидаемо вызвало увеличение спроса на яйца и некоторые столичные супермаркеты не успевают пополнять запасы товара и полки некоторое время пустуют.

В ближайшее время цены на куриные яйца могут еще вырасти где-то на 10%. Затем ожидается стабилизация цены с последующим понижением весной, говорит эксперт УКАБ Светлана Литвин.

По словам экономиста Олега Пензина, сейчас в Украине выросла стоимость всей продовольственной корзины, поэтому яйца не исключение.

"Стоимость продовольственной корзины увеличилась на 30%. То есть цена на яйцо сейчас находится практически на уровне роста продовольственной корзины по всем продуктам. Если мы берем овощи, которые подорожали в 2,5 раза, то яйцо в данной ситуации не является показателем", - говорит. Пензин.

Экономист добавил, что 70% себестоимости яиц – это комбикорм, который также подорожал. Поэтому цена на яйца может еще подняться.