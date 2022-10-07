В Україні стрімко зростають ціни на яйця: в чому причина та коли чекати на зниження ціни

Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. В чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни, розповідає Delo.ua.

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Ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств в структурі виробництва, що становить практично половину від усього обсягу.

За словами виробників, із скороченням світлового дня та зниженням середньодобової температури в Україні знижується пропозиція від господарств населення, відповідно ціна на яйце починає зростати. Така тенденція спостерігається традиційно восени, але цього року приєдналися ще декілька причин.

Одна з причин - це зменшення промислового виробництва через окупацію частини територій України.

В 2021 році сумарно на території Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей вироблялося 17% яєць на підприємствах. Зокрема, в Херсонській області знаходиться одна із найбільших птахофабрик України "Чорнобаївська птахофабрика". Зараз вона тимчасово окупована.

"Зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинене, або скорочене через окупацію та складність ведення господарської діяльності на прифронтовій території", - каже аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Друга причина - це порушення технологічного ланцюга вирощування птиці.

"На початку війни деякі підприємства в невизначених умовах частково не запустили інкубаційні процеси для отримання молодої птиці. Це призвело до тимчасового скорочення поголів’я курей-несучок і, відповідно, зменшення обсягів виробництва. Однак, це явище тимчасове і незабаром таке просідання має бути вирівняне", - додала Литвин.

Третя причина - це зростання вартості логістики, деяких імпортних компонентів, як то ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Яких цін на яйця варто очікувати

Станом на кінець вересня середня ціна яєць в Україні становить близько 41 грн за 10 штук, що на 21% більше, ніж місяць тому, та на 17%, ніж рік тому.

В деяких столичних магазинах вартість яєць дуже висока, яка становить понад 60 гривень за 10 штук. В преміальному сегменті ціна сягає подекуди вже 75 гривень за десяток.

Стрімке здорожчання очікувано викликало збільшення попиту на яйця і деякі столичні супермаркети не встигають поповнювати запаси товару і полиці певний час стоять порожні.

В найближчий час ціни на курячі яйця можуть ще зрости десь на 10%. Потім очікується стабілізація ціни з подальшим зниженням навесні, кажє експерт УКАБ Світлана Литвин.

За словами економіста Олега Пензина, зараз в Україні зросла вартість всього продовольчого кошика, тому яйця не виняток.

"Вартість продовольчої корзини збільшилась на 30%. Тобто ціна на яйце зараз знаходиться практично на рівні росту продовольчого кошика по всіх продуктах. Якщо ми беремо овочі, які подорожчали в 2,5 рази, то яйце в данній ситуації не є показником", - каже Пензин.

Економіст додав, що 70% собівартості яєць - це комбікорм, який також подорожчав. Тому ціна на яйца може ще піднятись.