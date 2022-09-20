В Україні почалося збирання картоплі: чи варто очікувати на дефіцит і зростання цін

Через збройну агресію Росії, приблизно на 30% менше було посаджено картоплі, ніж у 2021 році. Як це вплине на цьогорічний урожай, чи буде дефіцит картоплі в Україні і зростання цін на неї, розповідає Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Минулий сезон для картоплі був щедрим. Тоді врожайність перевищила очікування фермерів. Зараз ще рано говорити про результати цьогорічного врожаю, оскільки для цього потрібно обробити хоча б 30% засіяних площ.

При цьому збирання врожаю вже розпочалося і фермери прогнозують, що цього року показник може зменшитися на 10%.

“Порівнювати сезони не дуже коректно, але можна сказати, що показник урожайності 2022-го зменшиться орієнтовно на 10%. Основним чинником впливу є недостатнє вологозабезпечення, яке спостерігається цього року”, - каже керівник кластера “Картопля” Континентал Фармерз Груп Орест Кравчук.

Якщо до середини квітня були добрі показники збереження вологи, то посіви пізнішого періоду вже недоотримали необхідного обсягу.

При цьому в Україні після 10 жовтня очікується зниження температури, а такий показник є критичним для чіпсової картоплі, оскільки впливає на показник вмісту цукру. Тому фермери з огляду на даний фактор викопують насамперед чіпсові сорти, залишаючи на пізніший період столову картоплю, яка не так чутлива до холоду.

Ще одна проблема цього року – зменшення потужностей для переробки, роботу яких було зупинено через воєнні дії.

Загалом експерти зазначають, що ринок картоплі в Україні стабільний. Незважаючи на війну, знищену сільськогосподарську техніку та інфраструктуру, фермери можуть закрити внутрішню потребу. При цьому варто враховувати, що з України виїхали мільйони людей, тож попит на картоплю зменшиться.

Європа: нестача та зростання цін

У Європі ситуація з картоплею зовсім інша. Сильна посуха призведе до найгіршого врожаю картоплі за останні роки. Найбільші виробництва картоплі в Європі зосереджені у Німеччині, Франції, Нідерландах та Бельгії. Посуха в цих країнах знизить виробництво ЄС до найнижчого рівня за всю історію спостережень.

Виробники продуктів із картоплі (наприклад, картоплі фрі) вже піднімали ціни через подорожчання енергетики, а поганий урожай цього року ще більше підштовхне ціни нагору. Наприклад, мережа ресторанів McDonald's підняла ціни в Європі через подорожчання сировини.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин вважає, що цього року потреби імпортувати картоплю не буде, хіба що насіннєву. Адже з початком війни значно зросла вартість логістики товарів, що імпортуються, і зріс курс гривні.

До цього Україна вже відмовилася від імпорту білоруської та російської картоплі, що також стимулюватиме продаж українського продукту на внутрішньому ринку.

Скільки буде коштувати картопля

На початку вересня в Україні встановилася тенденція до зниження цін. Наприклад, станом на середину вересня на ринку "Шувар" у Львові картоплю продають по 4-6 гривень за кг, а на ринку "Столичний" у Києві його вартість становить 7-9 гривень за кг.

Прогнозована ціна на картоплю для споживачів цієї осені — близько 7–8 гривень за кілограм, каже Орест Кравчук .

“Виробники не очікують високої ціни цього сезону. Продукції над ринком достатньо. Є певні зміни у традиційних джерелах надходження: цього сезону частина картоплі потраплятиме від приватного сектору, а не від виробників, які займаються вирощуванням у промислових масштабах. Це зумовлено і тим, що у регіонах, де відбувалися або досі відбуваються воєнні дії, виробники не могли на повну потужність вести господарську діяльність”, - наголошує Кравчук.

Світлана Литвин додала, що для українського ринку картоплі характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення. Люди на своїх присадибних ділянках вирощують картоплю для задоволення потреб. Частка такого виробництва становить 98%. І лише 2% виробництва картоплі займають фермерські та промислові підприємства, які потім реалізують цю продукцію.

При цьому слід зазначити, що з початку війни ціни на продукти зросли у ціні на 20%. Експерти Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) кажуть, що про покров, коли відбувається збирання врожаю, через велику пропозицію вартість овочів знижується, проте вже з жовтня зростають витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати збільшення ціни на 10-15% усіх овочів, у тому числі на картопля.