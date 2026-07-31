Кредит під 0% та компенсація до 20%: уряд розширив програму на автономне опалення

В Україні розширили програму державної підтримки для громадян, які планують встановити автономне опалення у власних будинках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Умови пільгового кредитування

Програма передбачає надання пільгових позик на придбання твердопаливних печей, димоходів, необхідних супутніх матеріалів, а також на оплату робіт з їх монтажу.

Основні параметри кредитування:

Сума кредиту: до 250 тис. грн або до 480 тис. грн;

до 250 тис. грн або до 480 тис. грн; Державна компенсація: держава покриє 10% або 20% від основної суми боргу (залежно від обраного розміру кредиту);

держава покриє від основної суми боргу (залежно від обраного розміру кредиту); Відсоткова ставка: 0% у перший рік користування, 5% — у другий рік та 7% — у третій рік.

Вимоги до нерухомості

Для участі в програмі встановлено чітке обмеження щодо житла: загальна площа будинку не повинна перевищувати 300 кв. м.

Глава уряду закликав громадян, які планували або розглядають можливість переходу на альтернативне опалення, скористатися фінансовою підтримкою держави перед початком опалювального сезону.

Нагадаємо, в Україні запроваджують оновлений механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через пошкодження енергетичної або комунальної інфраструктури.