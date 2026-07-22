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Багатоквартирні будинки отримали понад 610 млн грн на енергонезалежність

будинок макет руки
Будинки отримали понад 610 млн грн на енергонезалежність / Freepik

У межах урядової програми "СвітлоДім" уже профінансували 2442 багатоквартирні будинки на понад 610 млн грн. Кошти спрямовують на рішення, які допомагають будинкам забезпечувати автономне живлення під час проблем з електропостачанням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Загалом на участь у програмі подали понад 4200 заявок. Комісія Мінінфраструктури вже розглянула 4205 із них: 2442 заявки погодили, решта отримали відмову.

Представники співвласників зможуть подати заявки повторно після доопрацювання документів.

До програми вже приєдналися 11 банків.

Найчастіше учасники обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Такі рішення дають змогу забезпечити автономність будинку без постійної потреби в паливі.

Зауважимо, станом на кінець травня урядова програма підтримки багатоквартирних будинків “СвітлоДІМ” профінансувала 1792 будинки на загальну суму понад 450 млн грн. Кошти спрямовують на закупівлю обладнання для забезпечення стабільної роботи житлової інфраструктури під час відключень електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко