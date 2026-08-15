Втрати ворога станом на 15 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1634 добу повномасштабної війни становлять 1 465 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:

особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб,

танків – 12 269 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.

артилерійських систем – 47 932 (+62) од.

РСЗВ – 2 026 (+2) од.

засоби ППО – 1 568 (+3) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.

спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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