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Втрати ворога станом на 15 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1634 добу повномасштабної війни становлять 1 465 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб,
- танків – 12 269 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.
- артилерійських систем – 47 932 (+62) од.
- РСЗВ – 2 026 (+2) од.
- засоби ППО – 1 568 (+3) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.
- спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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