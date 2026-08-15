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Потери врага по состоянию на 15 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1634 сутки полномасштабной войны составляют 1 465 810 человек.
Потери России в войне на 15 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 августа потеряла:
- личного состава – около 1 465 810 (+1 370) человек,
- танков – 12 269 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 25 144 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 47 932 (+62) ед.
- РСЗО – 2 026 (+2) ед.
- средства ПВО – 1568 (+3) ед.
- самолетов – 439 (+0) ед.
- вертолетов – 354 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 2241 (+12) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) ед.
- крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.
- корабли/катера – 35 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 134 375 (+522) ед.
- специальная техника – 4528 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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