Потери врага по состоянию на 15 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1634 сутки полномасштабной войны составляют 1 465 810 человек.

Потери России в войне на 15 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 августа потеряла:

личного состава – около 1 465 810 (+1 370) человек,

танков – 12 269 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 25 144 (+3) ед.

артиллерийских систем – 47 932 (+62) ед.

РСЗО – 2 026 (+2) ед.

средства ПВО – 1568 (+3) ед.

самолетов – 439 (+0) ед.

вертолетов – 354 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 2241 (+12) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) ед.

крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.

корабли/катера – 35 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 134 375 (+522) ед.

специальная техника – 4528 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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