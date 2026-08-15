Карта боевых действий в Украине на 15 августа 2026 года

Продолжается 1634-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, во время которых сбросил 241 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 626 дронов-камикадзе и произвели 3042 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 36 с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Нескучное, Бачевск, Кореньок, Сопич, Товстодубово, Ястребщина, Волфине, Горки, Бессалевка, Казачье, Середина Буда, Рогизно Сумской области. Авиаудару потерпело Толстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и восемь пунктов управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили шесть вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес четырех авиаударов, сбросив восемь авиабомб, совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча, Лиман, Широкое, Аниксино, Домашнее.

На Купянском направлении произошло 14 наступательных действий врага в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки, Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одно наступательное действие в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Долгая Балка, Кучерив Яр.

Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Муравко, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка.

На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в сторону населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровно, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед по направлению к Павловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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