У першому півріччі 2026 року банки заробили значно менше: хто втримався серед лідерів

Українські банки у січні-червні 2026 року отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку, що на 32% менше, ніж роком раніше. Майже половину цього результату забезпечив ПриватБанк, хоча його власний прибуток також суттєво скоротився.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

ПриватБанк за перше півріччя отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку — на 29,6% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. На нього припало 45,4% сукупного прибутку банківської системи.

На друге місце за фінансовим результатом піднявся Універсал Банк із прибутком 3,85 млрд грн. На відміну від більшості банків серед лідерів, він наростив результат — на 36,3% у річному вимірі.

Третім став Райффайзен Банк із 3,57 млрд грн прибутку, що на 24,7% менше, ніж торік. Ощадбанк опустився з другого на четверте місце: його чистий прибуток скоротився у 2,9 раза — до 3,38 млрд грн. ПУМБ заробив 3,12 млрд грн, на 12,5% менше рік до року.

До десятки найприбутковіших також увійшли:

Укрексімбанк — 2,24 млрд грн, падіння на 46,9%;

ОТП Банк — 1,91 млрд грн, на 26,8% менше;

Укрсиббанк — 1,85 млрд грн, на 30,3% менше;

Сітібанк — 1,68 млрд грн, на 18,9% менше;

Креді Агріколь Банк — 1,53 млрд грн, на 39,3% менше.

Із 59 банків, які працювали на ринку, 11 завершили перше півріччя зі збитком.

Найбільший негативний результат зафіксував Банк "Альянс" — 69,79 млн грн. ПІН Банк отримав 37,73 млн грн збитку, а ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк" — 36,19 млн грн.

Загалом прибуток банківської системи за перші шість місяців року скоротився на 25,43 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ПриватБанк також залишався найприбутковішим банком України, хоча його чистий прибуток скоротився на 27,6% — до 29,1 млрд грн. На нього припало 22,9% сукупного фінансового результату банківської системи.

Другим був Ощадбанк із 16,63 млрд грн прибутку, третім — Райффайзен Банк із 10,74 млрд грн. Універсал Банк заробив 10,33 млрд грн, а Укрексімбанк — 8,86 млрд грн. Зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.