В первом полугодии 2026 года банки заработали гораздо меньше: кто удержался среди лидеров

Украинские банки в январе-июне 2026 года получили 54,07 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем годом ранее. Почти половину этого результата обеспечил ПриватБанк, хотя его собственная прибыль также существенно сократилась.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

ПриватБанк за первое полугодие получил 24,56 млрд грн чистой прибыли - на 29,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. На него пришлось 45,4% совокупной прибыли банковской системы.

На второе место по финансовому результату поднялся Универсал Банк с прибылью 3,85 млрд. грн. В отличие от большинства банков среди лидеров он нарастил результат — на 36,3% в годовом исчислении.

Третьим стал Райффайзен Банк с 3,57 млрд грн прибыли, что на 24,7% меньше, чем в прошлом. Сбербанк опустился со второго на четвертое место: его чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 3,38 млрд грн. ПУМБ заработал 3,12 млрд грн, на 12,5% меньше год к году.

В десятку самых прибыльных также вошли:

Укрэксимбанк - 2,24 млрд грн, падение на 46,9%;

ОТП Банк – 1,91 млрд грн, на 26,8% меньше;

Укрсиббанк – 1,85 млрд грн, на 30,3% меньше;

Ситибанк – 1,68 млрд грн, на 18,9% меньше;

Креди Агриколь Банк – 1,53 млрд грн, на 39,3% меньше.

Из 59 банков, работавших на рынке, 11 завершили первое полугодие с убытком.

Наибольший отрицательный результат зафиксировал Банк "Альянс" - 69,79 млн грн. ПИН Банк получил 37,73 млн грн убытка, а ЧАО "Переходный банк "ЮТЭ Банк" - 36,19 млн грн.

В целом, прибыль банковской системы за первые шесть месяцев года сократилась на 25,43 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Напомним, по итогам 2025 года ПриватБанк также оставался самым прибыльным банком Украины, хотя его чистая прибыль сократилась на 27,6% - до 29,1 млрд грн. На него пришлось 22,9% совокупного денежного результата банковской системы.

Вторым был Сбербанк с 16,63 млрд грн прибыли, третьим – Райффайзен Банк с 10,74 млрд грн. Универсал Банк заработал 10,33 млрд грн, а Укрэксимбанк – 8,86 млрд грн. С убытком 2025 завершили семь из 60 банков.