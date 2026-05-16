С начала года половину прибыли банковской системы обеспечил один банк

Банки потеряли более 13 млрд грн прибыли

Чистая прибыль государственного ПриватБанка в январе-марте 2026 года уменьшилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,85 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Несмотря на падение показателя, банк остался безоговорочным лидером сектора, обеспечив почти половину 49,4% совокупной прибыли всей банковской системы Украины.

Второе место занял Ощадбанк с чистой прибылью 1,95 млрд. грн. Его результат оказался почти в 2,5 раза ниже, чем годом ранее. Третьим стал Универсал Банк (mono), наоборот, нарастивший прибыль на 36,3% — до 1,68 млрд грн.

В первую пятерку также вошли ПУМБ с результатом 1,38 млрд грн и Райффайзен Банк - 1,29 млрд грн. Оба учреждения продемонстрировали снижение доходности — на 11,3% и 41,7% соответственно.

Вторую пятерку рейтинга открыл государственный Укрэксимбанк с прибылью 1,19 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. За ним расположились банки с иностранным капиталом: ОТП Банк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк.

В то же время первый квартал завершили с убытком 11 банков. Наибольший отрицательный результат зафиксировал Банк "Альянс" - минус 66,1 млн грн.

В целом чистая прибыль банковской системы за первые три месяца 2026 составила 26 млрд грн, что на 34,1% или на 13,46 млрд грн меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Добавим, что самыми прибыльными банками в прошлом году стали ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) и Укрэксимбанк, а наиболее убыточными – ПИН и Кристалл Банк.

Татьяна Гойденко