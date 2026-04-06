Банки заработали рекордные 304 млрд грн: кто вошел в десятку лидеров

Десятка крупнейших банков Украины в 2025 году заработала более 304 млрд грн., увеличив совокупный доход на 14%. Лидером рынка остается ПриватБанк, в то время как самый динамичный рост продемонстрировал monobank.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OpenDatabot.

Банки нарастили доходы

Состав топ-10 остался прежним, однако в середине рейтинга произошли определенные перестановки. В то же время основная доля доходов и дальше сосредоточена в государственном секторе: 67% совокупной прибыли приходится на пять государственных банков.

В целом банки-лидеры Индекса Опендатабота 2026 года аккумулировали 304,27 млрд грн дохода, что на 14% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что эта десятка сформировала около 80% совокупного дохода всех 60 банков Украины. При этом подавляющая часть средств традиционно сосредоточена в государственных учреждениях – 202,89 млрд грн, или 67% от общего показателя.

Безоговорочным лидером банковского рынка Украины остается ПриватБанк, который по итогам года получил 122,63 млрд грн дохода – это на 11% больше, чем годом ранее. В то же время чистая прибыль учреждения сократилась на 28% и составила 29,08 млрд грн. Несмотря на снижение, банк продолжает удерживать позицию самого прибыльного в стране.

Существенное снижение прибыли объясняется, прежде всего, налоговой нагрузкой. В 2025 году расходы на налог на прибыль достигли 58,88 млрд грн – около 67% от прибыли до налогообложения. Дополнительные начисления возникли после прекращения признания активов, связанных с бывшими собственниками, что прибавило около 37,5 млрд. грн. налоговых обязательств.

Второе место в рейтинге традиционно занимает государственный Ощадбанк. Его доход вырос на 13% и составил 41,68 млрд грн, а прибыль увеличилась на 12% - до 16,63 млрд грн.

Наиболее динамичный рывок продемонстрировал Универсал Банк (monobank): его доход вырос в 1,4 раза – до 27,2 млрд грн. Это позволило банку подняться на третье место рейтинга, опередив Райффайзен Банк. Кроме того, именно Универсал показал самый быстрый рост прибыли среди лидеров - в 2,8 раза.

Райффайзен Банк опустился на четвертую позицию, хотя и продемонстрировал положительную динамику: доход вырос на 8% - до 23,63 млрд грн, а прибыль увеличилась в 2,5 раза - до 10,74 млрд грн.

Пятое место второй год подряд удерживает ПУМБ. Банк нарастил доход на 23% – до 22,6 млрд грн, а его прибыль удвоилась и достигла 8,05 млрд грн. В финучреждении отмечают, что даже в условиях полномасштабной войны удалось сохранить стабильность, адаптировать бизнес-модель и усилить цифровые сервисы.

Укрсиббанк уже третий год подряд удерживает стабильную позицию в рейтинге. Его доход вырос на 5% - до 16,06 млрд грн, тогда как прибыль увеличилась в 1,4 раза и достигла 5,8 млрд грн.

Государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк также сохранили свои позиции. Укргазбанк нарастил доход на 7% – до 13,48 млрд грн и увеличил прибыль в 1,7 раза – до 4,87 млрд грн. Укрэксимбанк продемонстрировал рост дохода на 9% – до 13,25 млрд грн, а его прибыль выросла в 1,6 раза – до 8,86 млрд грн.

ОТП Банк смог улучшить свои позиции в рейтинге, поднявшись с десятого на девятое место. Его доход вырос на 7% – до 11,85 млрд грн, а прибыль увеличилась в 1,3 раза – до 8,99 млрд грн.

В то же время, Сенс Банк, несмотря на рост дохода на 7% (до 11,85 млрд грн), опустился на одну ступеньку и теперь замыкает десятку. Его прибыль, напротив, сократилась на 16% - до 3,2 млрд грн.

В целом, существенный рост доходов банков в 2025 году объясняется не только операционной деятельностью. По данным НБУ, расходы на налог на прибыль составляли около 25% от прибыли до налогообложения, тогда как годом ранее этот показатель был вдвое выше – около 50%.

