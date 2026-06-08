Плюс €2,6 млрд в бюджет: Евросоюз направил Украине седьмой транш финансирования

Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в пределах Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило €2,6 млрд. Общий объем выделенных средств по этому финансовому механизму уже перевалил за €29,4 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, полученные финансовые ресурсы правительство использует для финансирования приоритетных расходов страны. В частности деньги пойдут на обеспечение гуманитарных и социальных потребностей украинцев.

Для получения транша Украина выполнила 11 обязательных индикаторов Плана Украины. Показатели охватывают реформы в следующих секторах:

государственное управление;

экономическая политика;

энергетика;

цифровизация;

верховенство права.

Кроме выполнения текущего плана, украинская сторона закрыла ряд условий, которые предусматривались для последующих периодов. Из-за такого опережения графика Украина впервые получит от Евросоюза дополнительную финансовую компенсацию.

По состоянию на конец мая 2026 г. в рамках Плана Украины выполнено 86 мероприятий. Еще 65 задач сейчас находятся на разных этапах реализации для обеспечения устойчивости экономики и приближения страны к вступлению в ЕС.

Напомним, 28 мая Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.