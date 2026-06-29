Украинские стартапы получат шанс привлечь более $12,5 млн инвестиций

IT Arena открыла прием заявок на Startup Competition 2026 – ежегодный конкурс для технологических стартапов. В этом году инвесторы заявили о готовности вложить в украинские проекты более $12,5 млн, а также предусмотрен грантовый фонд в размере $60 тыс.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры .

Startup Competition 2026 соберет украинские технологические команды, предпринимателей и международных инвесторов. Стартапы будут соревноваться по двум направлениям:

general;

defense-tech & dual-use.

К участию приглашают стартапы, зарегистрированные в Украине, которые уже подтверждены продажи от $10 тыс. или привлекли по меньшей мере $25 тыс. инвестиций или грантов. Также проекты должны находиться на стадии MVP или выше, не иметь среди команд граждан России или Беларуси и быть готовыми к оффлайн-презентации.

Из всех поданных заявок жюри выберет 50 полуфиналистов. В финал выйдут десять команд, которые представят свои разработки на главной сцене конференции.

Участники получат возможность презентовать свои продукты более 150 инвесторам из Украины, Европы, США и стран Ближнего Востока. Кроме того, команды смогут представить свои решения на выставочных площадках Startup Expo или Defence Expo.

Конференция IT Arena 2026 пройдет во Львове 25-27 сентября. Подать заявку на участие в Startup Competition можно до 4 сентября включительно.

Также в Украине стартовал набор участников на Startup World Cup 2026 – один из крупнейших международных конкурсов для технологических компаний. Победитель национального отбора представит страну в Кремниевой долине и сразится за главный приз в размере 1 млн долларов.