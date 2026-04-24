Стартапы из Украины могут получить $1 млн на мировом конкурсе в США

В Украине стартовал набор участников на Startup World Cup 2026 – один из крупнейших международных конкурсов для технологических компаний. Победитель национального отбора представит страну в Кремниевой долине и сразится за главный приз в размере 1 млн долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Конкурс открывает для украинских команд возможность заявить о себе на глобальном рынке, привлечь международных инвесторов и привлечь финансирование для развития продукта.

К участию приглашают действующие стартапы с инновационными решениями и потенциалом масштабирования. Также организаторы ожидают команды, уже имеющие первые результаты работы — клиентов, продажи или MVP.

Отдельным требованием есть готовность презентовать продукт потенциальным инвесторам.

Финал украинского отбора состоится 28 мая 2026 в рамках 2U Tech Forum. Там определят команду, которая представит Украину на глобальном финале Startup World Cup в США.

Подать заявку можно до 15 мая 2026 года. Участникам рекомендуют не откладывать регистрацию, поскольку конкурс традиционно привлекает большое внимание технологического сообщества и венчурных инвесторов.

Startup World Cup считается одной из самых престижных международных площадок для молодых инновационных компаний, а участие в ней часто становится толчком к масштабированию бизнеса и выходу на новые рынки.

Кроме того, украинские стартапы получили доступ к грантовым кредитам Microsoft на сумму до $150 000 для развития облачной инфраструктуры и интеграции искусственного интеллекта в свои продукты.