Стартапи з України можуть отримати $1 млн на світовому конкурсі у США

В Україні стартував набір учасників на Startup World Cup 2026 — один із найбільших міжнародних конкурсів для технологічних компаній. Переможець національного відбору представить країну у Кремнієвій долині та позмагається за головний приз у розмірі 1 млн доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Конкурс відкриває для українських команд можливість заявити про себе на глобальному ринку, привернути увагу міжнародних інвесторів та залучити фінансування для розвитку продукту.

До участі запрошують діючі стартапи з інноваційними рішеннями та потенціалом масштабування. Також організатори очікують команди, які вже мають перші результати роботи — клієнтів, продажі або MVP.

Окремою вимогою є готовність презентувати продукт потенційним інвесторам.

Фінал українського відбору відбудеться 28 травня 2026 року в межах 2U Tech Forum. Саме там визначать команду, яка представить Україну на глобальному фіналі Startup World Cup у США.

Подати заявку на участь можна до 15 травня 2026 року. Учасникам рекомендують не відкладати реєстрацію, оскільки конкурс традиційно привертає значну увагу технологічної спільноти та венчурних інвесторів.

Startup World Cup вважається одним із найпрестижніших міжнародних майданчиків для молодих інноваційних компаній, а участь у ньому часто стає поштовхом до масштабування бізнесу та виходу на нові ринки.

Окрім цього, українські стартапи отримали доступ до грантових кредитів Microsoft на суму до $150 000 для розвитку хмарної інфраструктури та інтеграції штучного інтелекту у свої продукти.

Тетяна Гойденко