Українські стартапи можуть отримати до $150 000 кредитів від Microsoft на хмарні технології та ШІ

Українські стартапи отримали доступ до грантових кредитів Microsoft на суму до $150 000 для розвитку хмарної інфраструктури та інтеграції штучного інтелекту у свої продукти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Український фонд стартапів приєднався до глобальної мережі Microsoft for Startups Investor Network. Це стало частиною реалізації Стратегії інновацій WINWIN та відкриває українським IT-командам доступ до топових сервісів Microsoft Azure, GitHub, Microsoft 365 та Azure OpenAI Service.

За словами в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, кредити дозволяють стартапам оплачувати сервери, бази даних та програмне забезпечення, зекономлені кошти спрямовуючи на розвиток команди, маркетинг та продукт.

Кредити можна використати для:

побудови та масштабування надійної хмарної інфраструктури;

зберігання великих масивів даних;

інтеграції рішень на базі штучного інтелекту та машинного навчання;

тестування продуктів та підготовки до виходу на глобальні ринки.

Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Євген Кахановський наголосив, що програма підтримує стартапи на ранніх стадіях (pre-seed до Series A), створюючи умови для масштабування продуктів на професійному рівні з високими стандартами безпеки та регуляторної відповідності.

Учасниками програми можуть стати приватні IT-компанії, які:

створюють власний продукт як основу бізнесу;

раніше не залучали інвестицій Series C і вище;

отримали від Azure кредити на суму менше $350 000.

Програма надає українським стартапам унікальну можливість прискорити розвиток, оптимізувати витрати на технології та вийти на міжнародні ринки вже сьогодні.

Нагадаємо, у кінці січня стартував прийом заявок на участь у IT Arena Warsaw Startup Competition, у межах якої українські та міжнародні стартапи зможуть залучити до 5 млн доларів інвестицій. Захід відбудеться 15–16 травня у Варшаві.