Український синдикат подвоює інвестиції: Toloka готує портфель на $50 млн

інвестиції
Toloka подвоює інвестиції та планує портфель стартапів на $50 млн у 2026 році / Depositphotos

Синдикат приватних інвесторів Toloka.vc планує подвоїти інвестиції та сформувати портфель стартапів на $50 млн до кінця 2026 року. Команда збільшує чеки і кількість угод.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів співзасновник українського синдикату Олександр Колб.

Він пояснив, що йдеться про наступний етап масштабування — більше угод і більші чеки. Фактично компанія переходить від точкових інвестицій до системного портфельного підходу.

Колб зауважив, що у 2025 році Toloka закрила 12 угод на понад $12 млн. Середній чек перевищив $1,2 млн. За останні місяці до синдикату приєдналися понад 100 нових інвесторів, а поточний пайплайн становить близько двох угод щомісяця.

"Війна не зупинила приватний венчур. Навпаки, інвестори частіше диверсифікують капітал і заходять у міжнародні технологічні компанії через синдикати", —  наголосив співзасновник українського синдикату.

Він додав, що Toloka інвестує у SaaS-сервіси (модель хмарних сервісів, за якою користувачі отримують доступ до готових програмних продуктів через Інтернет, зазвичай за підпискою, без встановлення на власні пристрої - ред.), споживчі технології та проєкти зі штучним інтелектом. Саме AI зараз формує значну частину нових угод.

"Один з прикладів — ми інвестували в компанію Scale.com. Це найбільший постачальник послуг із маркування й генерації даних для провідних гравців ринку ШІ, включно з OpenAI, Facebook та Microsoft. Інвестували 2 млн доларів в компанію ALICE technologies — AI-платформу для планування та оптимізації будівельних проєктів. 1,7 млн доларів інвестували в Portoro — інтегровану технологічну платформа на ринку оренди нерухомості преміум-класу в США", — розповів співзасновник Toloka.

Колб підкреслив, що близько 90% інвесторів синдикату — українці, хоча частина з них працює або живе за кордоном. Синдикат фактично став одним зі способів доступу приватного українського капіталу до глобального венчурного ринку.

Toloka.vc — це найбільший в Україні венчурний синдикат приватних інвесторів, що станом на лютий 2026 року об'єднує понад 1500 учасників. Проєкт дозволяє приватним особам спільно інвестувати у глобальні IT-стартапи на пізніх стадіях (Late Seed, Series A та вище), які вже мають продукт та стабільний виторг

Детальніше про інвестування під час війни, дохідність і ризики інвестицій в AI-стартапи та особливості інвестування за кордон в умовах валютних обмежень НБУ, читайте в інтерв’ю Олександра Колба для Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько , Руслан Кисляк