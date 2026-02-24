Украинский синдикат удваивает инвестиции: Toloka готовит портфель на $50 млн

Синдикат частных инвесторов Toloka.vc планирует удвоить инвестиции и сформировать портфель стартапов на $50 млн к концу 2026 года. Команда увеличивает чеки и количество сделок.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал соучредитель украинского синдиката Александр Колб.

Он пояснил, что речь идет о следующем этапе масштабирования — больше сделок и больше чеков. Фактически компания переходит от точечных инвестиций к системному портфельному подходу.

Колб отметил, что в 2025 году Toloka закрыла 12 сделок более чем на $12 млн. Средний чек превысил $1,2 млн. За последние месяцы к синдикату присоединились более 100 новых инвесторов, а текущий пайплайн составляет около двух сделок ежемесячно.

"Война не остановила частный венчур. Напротив, инвесторы чаще диверсифицируют капитал и заходят в международные технологические компании через синдикаты", - подчеркнул соучредитель украинского синдиката.

Он добавил, что Toloka инвестирует в SaaS-сервисы (модель облачных сервисов, по которой пользователи получают доступ к готовым программным продуктам через Интернет, обычно по подписке, без установки на собственные устройства – ред.) , потребительские технологии и проекты с искусственным интеллектом. Именно AI сейчас формирует значительную часть новых сделок.

"Один из примеров — мы инвестировали в компанию Scale.com. Это крупнейший поставщик услуг по маркировке и генерации данных для ведущих игроков рынка ИИ, включая OpenAI, Facebook и Microsoft. Инвестировали 2 млн долларов в компанию ALICE technologies — AI-платформу для планирования и оптимизации строительных проектов. 1,7 млн долларов инвестиции в рынок премиум-класса в США", - рассказал соучредитель Toloka.

Колб подчеркнул, что около 90% инвесторов синдиката - украинцы, хотя часть из них работает или живет за границей. Синдикат фактически стал одним из способов доступа частного украинского капитала к глобальному венчурному рынку.

Toloka.vc — крупнейший в Украине венчурный синдикат частных инвесторов, который по состоянию на февраль 2026 года объединяет более 1500 участников. Проект позволяет частным лицам совместно инвестировать в глобальные IT-стартапы на поздних стадиях (Late Seed, Series A и выше), уже имеющих продукт и стабильную выручку.

Подробнее об инвестировании во время войны, доходности и рисках инвестиций в AI-стартапы и особенностях инвестирования за границу в условиях валютных ограничений НБУ, читайте в интервью Александра Колба для Delo.ua.