80% стартапов сегодня работают с AI: соучредитель Toloka.vc Александр Колб про 25% годовых в долларах и диверсификацию во время войны

Соучредитель украинского синдиката частных инвесторов Toloka.vc, основатель и гендиректор агентства диджитал-маркетинга Promodo, соучредитель харьковского IT-кластера Александр Колб в интервью Delo.ua рассказал об инвестировании во время войны, доходности и рисках инвестиций в AI-стартапы, а также особенностях инвестирования за границу в условиях валютных ограничений НБУ.

Александр, инвестирование во время войны — насколько это актуально? Во что можно и следует инвестировать во время войны?

— Есть известное изречение Уоррена Баффета: "Инвестировать нужно тогда, когда на улицах льется кровь". Конечно же, война — это ужасно, но о чем хотел сказать Баффет — что нет точного времени для инвестирования и одно из главных правил этой деятельности — инвестируйте всегда, помните о диверсификации. Если вы посмотрите на десятилетнюю динамику биржевых инвестиционных фондов (так называемых ETF), то вы увидите, что, например, индекс S&P500 всегда растет.

Мы в Тoloka помогаем инвесторам сформировать диверсифицированный портфель, инвестируем в мировые растущие IT-стартапы, делаем это по всему миру. Если мы видим украинский стартап, который подпадает под нашу стратегию, мы радуемся дважды.

Очень больно наблюдать, что сейчас происходит в Украине. Но это никак не влияет на наши инвестиции.

Правильно ли я понимаю, что с начала полномасштабной войны в Украине ни предложение стартапов, ни спрос на них среди инвесторов не уменьшились?

— Процитирую Ильфа и Петрова: "Если есть денежные знаки, значит есть люди, у которых их много!". Деньги всегда есть. Война здесь ни при чем. Вопрос лишь в том, чтобы их достать, сформировать Value (ценность — Ред.) и направить в правильном, нужном направлении.

За последние четыре-пять месяцев мы росли почти на 100+ LP (Limited Partner — это пассивный инвестор в обществе с ограниченной ответственностью (limited partnership), предоставляющий капитал, но не участвующий в оперативном управлении бизнесом, — Ред.). По состоянию на февраль 2026 года мы имеем пайплайн на две сделки в месяц.

Кто ключевой инвестор Тoloka? Это человек, имеющий как минимум 50 тыс. долларов для инвестиций. Эти +-50 тыс. долларов должны составлять приблизительно 20-25% свободных средств инвестора. Я очень люблю приводить пример своей знакомой, которая однажды сказала: "Я сейчас продам квартиру и принесу деньги в Тoloka". Вот как раз так поступать не надо. Тoloka или венчурные инвестиции не являются заменителем других классов активов. Умный портфель — это ваша личная "солянка", которая может состоять из ценных бумаг, недвижимости, депозитных накоплений, инвестиций в стартапы к примеру. Это разные составляющие вашего портфеля.

Синдикат Тoloka инвестирует в стартапы по всему миру. Почему именно в стартапы? Требует ли это большего мастерства от партнеров компании и ее инвесторов?

— Тoloka создавалась для инвестиций в мировые растущие стартапы. Но здесь еще вопрос, что считать стартапом. К примеру, мы инвестировали в Bolt. Ну… пожалуй, это стартап. Хотя все знают, что эта компания — один из мировых лидеров, предоставляющий услуги поиска, заказа и оплаты поездок на автомобиле, а также услуги пользования мотоциклами и электросамокатами.

Почему стартапы? Потому что мы в этом разбираемся. Я не могу сказать, что являюсь супер экспертом по инвестициям, например, в недвижимость. И тот факт, что у меня есть несколько клочков земли под Харьковом, наверное, мне знаков отличия не добавляет.

Я сам — ІТ-специалист, у меня два ІТ образования. Соучредитель Тoloka Тарас Кириченко тоже имеет IT образование, имеет отличный опыт финансиста, управленца, инвестора. Наш третий соучредитель Игорь Шойфот имеет 18 лет опыта в инвестициях. Наше предложение релевантно нашему опыту, мы в нем являемся экспертами, хорошо понимаем риски. Мы убеждены, что с нашим опытом мы сможем заработать вместе с нашими партнерами.

Если бы Александр Колб давал рекомендации, как инвестировать в крипту, то, наверное, это было немного смешно. Хотя у меня есть криптокошелек, мне интересна сама технология, но я не могу себя назвать большим специалистом в крипто-технологиях.

В управлении портфелем акций компаний я тоже не чувствую особой экспертизы, хотя имею счет на Interactive Brokers и определенный пакет акций. Но для меня это в большей степени — "пенсия", и не очень интересно.

Недвижимость для каждого из нас также интересна, но пока не строим бизнес на инвестициях в недвижимость. Хотя в будущем все возможно.

Мы опираемся на нашу стратегию, которую считаем наиболее успешной и наменее рискованной. Это минимум 1 млн долларов годового подтвержденного дохода, быстрый рост проекта, бизнес на развитых диверсифицированных рынках, сильная управленческая компания, правильная оценка и понимание exit(а). В Украине стартапов, подпадающих под нашу стратегию, несколько десятков. А что делать, когда нужно формировать портфель?

Мы ориентируем всех своих LP, что не нужно приходить в Тoloka, чтобы совершать одну-две сделки. Мировая практика свидетельствует, что диверсифицированный портфель — около 40 сделок. Мы говорим о хотя бы 10 сделках в портфеле инвестора для диверсификации рисков. За счет исключительно украинских стартапов сформировать такой портфель почти невозможно.

Какая доля украинских стартапов в вашем портфеле?

— Для статистики: согласно аналитическому отчету PitchBook около 80% всех exit стартапов (стратегия выхода инвесторов и учредителей из капитала компании путем продажи своей доли — Ред .) происходят на рынке США. Около половины из них сосредоточены в Кремниевой долине. В Украине, к сожалению, экосистема стартапов очень маленькая.

В нашем портфеле сейчас три стартапа с украинскими корнями. Один из них — Gin e-bikes. Это стартап по производству электровелосипедов, основанный в 2022 году двумя учредителями из Украины и Индии. Мы инвестировали в него 730 тысяч фунтов стерлингов.

Следующий стартап — Jome. Это онлайн платформа/маркетплейс для строительства и продажи новых домов в США. Стартап основан в Украине, находится в Остине, Техас, США. Мы инвестировали в него 800 тысяч долларов.

Третий стартап — Forward. Это динамичная FreightTech-компания, создавшая первую двухстороннюю AI-платформу для автоматизации логистики. Компания очень классно сейчас растет в США и является одним из лидеров европейского логистического рынка. Мы инвестировали в нее 1,2 млн долларов.

У нас есть еще стартапы с украинскими корнями, которые нам интересны и в которые мы хотим проинвестировать. Мы никогда не говорили, что будем сфокусированы исключительно на Украине, как бы мы ее не любили. Вкладываемся в украинские проекты, помогаем, консультируем, у нас десятки партнерств с организациями и институтами, но это не тот фактор, который можно быстро изменить в стране, в которой идет война. Кстати, часть нашей выручки мы отправляем на благотворительность, за два с небольшим года мы отправили более чем на 100 тыс. долларов финансовой помощи для Сил Обороны, детских центров.

В какие проекты и какие суммы Тoloka проинвестировала в 2025 году? Почему именно в эти проекты? Расскажите подробнее.

— За прошлый год мы закрыли 12 сделок на сумму чуть больше 12 млн долларов. Вышли на средний чек 1,28 млн долларов.

О каких отраслях инвестирования идет речь?

— Мы инвестируем в потребительскую электронику, ритейл, SaaS-решения (модель облачных сервисов, когда пользователи получают доступ к готовым программным продуктам через Интернет, обычно по подписке, без установки на собственные устройства — Ред.). Сейчас у нас много проектов с использованием искусственного интеллекта. Один из примеров — мы инвестировали в компанию Scale.com. Это крупнейший поставщик услуг по маркировке и генерации данных для ведущих игроков рынка AI, включая OpenAI, Facebook и Microsoft.

Инвестировали 2 млн долларов в компанию ALICE technologies — AI-платформу для планирования и оптимизации строительных проектов. 1,7 млн долларов инвестировали в Portoro – интегрированную технологическую платформу на рынке аренды недвижимости премиум-класса в США.

Доинвестировали в прошлом году в компанию Capacity - омниканальную AI-платформу автоматизации поддержки пользователей и helpdesk для B2B. В общей сложности инвестировали в этот проект 2,95 млн долларов.

Сейчас мы закрываем сделку с Synthesia. Это компания, помогающая делать AI-аватары, по сути это конкурент ElevenLabs. Где-то около шести наших соглашений так или иначе связаны с искусственным интеллектом.

При этом мы не инвестируем во что-то слишком сложное для нас. К примеру, в свое время мы рассматривали стартап, осуществляющий дозаправку спутников в космосе. Для нас это оказалось очень сложным — мы не пошли в эту историю. Мы не идем во что-то слишком зарегулированное, например, мы не сделали ни одной инвестиции в Military Tech, что сейчас очень популярно. Мы не инвестируем в крипту.

Рассматривали возможность инвестировать в выращивающую человеческие органы компанию. У меня есть товарищ, возглавляющий центр кардиохирургии в Харькове, — он нас проконсультировал и сказал, что лучше в эту сферу не идти, потому что там много регуляций.

Значительная часть стартапов, в которые инвестирует Тoloka, связана с искусственным интеллектом. Почему именно искусственный интеллект?

— Пока еще очень мало громких exit(ов) стартапов в этой области, но мы видим, что эта технология — уже обыденность. Сейчас 80% стартапов, ищущих инвестиции, так или иначе используют технологии искусственного интеллекта. Мы считаем, что искусственный интеллект может изменять целые индустрии.

Как вы оцениваете возможную доходность инвестиций в стартапы, связанные с технологией искусственного интеллекта? И в какой временной перспективе?

— Если анализировать "классический" портфель мировых стартапов из 10-20-40 проектов, то картина доходности будет выглядеть следующим образом. Около 25% проектов "умрут", около 25% компаний не продаются. Около 50% стартапов делают exit. Из этих 50% половина компаний — это так называемые "звездочки", которые делают много Х (иксов) и покрывают ущерб от тех проектов, которые не делали exit или которые вообще "умерли".

Наш горизонт планирования — три-пять лет. Мы инвестируем в проекты на относительно поздних стадиях, когда компании достигли годового дохода в миллион долларов.

Что касается доходности, мы говорим о горизонте планирования на уровне 25% годовых в долларах. Это Х2-Х3 на вложенный капитал.

Сколько заработали инвесторы Toloka в 2025 году? На чем именно удалось заработать?

— В 2025 году мы получили дивиденды от Scale.com. Это было одно соглашение за два года. Мы инвестировали в компанию 2 млн долларов. В прошлом году в этот проект проинвестировала компания Facebook. Произошли сразу два приятных события: переоценка Scale.com до 30 млрд долларов, также нам выплатили дивиденды. Эта сумма превысила сумму инвестиций. При этом мы остались в своих акциях. Мы это называем — лучше, чем exit. Это происходит очень редко. Я могу сказать точно, что мы этого не планировали, но так произошло. В какой-то степени нам повезло.

Пока других exit(ов) или похожих историй у нас нет. Почему? Потому что, опять же, горизонт планирования — три-пять лет. Сейчас мы находимся в стадии набора проектов.

Что не удалось в 2025 году? На чем потеряли? Сколько и, главное, почему?

— Потерей можно считать списанную инвестицию. У нас списанных инвестиций нет. Хотя, думаю, они точно будут, потому что в стартапах это нормальная история.

Каким вы видите 2026 год для синдиката Тoloka? Сколько инвестиций планируете привлечь?

— Мы хотим делать больше инвестиций и на больший чек. Если к концу года мы сделаем портфель инвестиций на 50 млн долларов, то это будет очень классный для нас результат.

Как защищены от финансовых потерь инвесторы в Тoloka?

— Изначально надо понимать, что стартапы — это рисковые инвестиции. Предоставить 100% гарантию от потерь, вероятно, не может даже Национальный банк. Как мы доносим информацию о рисках своим инвесторам? Во-первых, мы, как три генеральных партнера и соучредителя Тoloka, инвестируем собственные средства в каждый стартап, который приносим нашим LP. Мы не занимаемся брокерством.

Во-вторых, у нас есть достаточно реалистичный опыт в инвестировании в течение 20 лет. На трех генеральных партнеров у нас суммарно больше десяти высших образований. У нас на трех 300+ проинвестированных стартапов.

В третьих, мы вместе с нашей командой аналитиков анализируем каждый проект и лично готовим инвестиционный меморандум. Стараемся ничего не скрывать от наших партнеров, предоставляя информацию обо всех преимуществах и возможных рисках инвестирования в каждый конкретный проект.

Существует три ключевых риска инвестиций в стартапы. Первый — это ликвидность. Невозможно в любой момент продать свою долю в стартапе. Во-вторых, невозможно влиять на проект, потому что в большинстве случаев мы заходим в проект с миноритарной долей. Вы не можете прийти в стартап и, условно, сказать: "делай так, потому что я твой инвестор".

В-третьих, стартап просто может обанкротиться.

Для наших LP у нас есть обучающая программа под названием "Мудрый инвестор", в рамках которой объясняем, что для диверсификации рисков нужно: во-первых, делать портфель инвестиций; во-вторых, не вкладывать последние деньги; в-третьих, следует смотреть на разные классы активов; в-четвертых, не вкладывать средства на ранних стадиях стартапа, если ваши планы предполагают через три-пять лет выйти из инвестиции и заработать деньги.

Что касается юридической защиты наших инвесторов — мы делаем это через SPV (Special Purpose Vehicle) — юридическую структуру, которая создается специально для каждого отдельного соглашения. Наши инвесторы заходят долями и являются собственниками этой юридической структуры, и уже эта юридическая структура инвестирует в стартап. То есть юридически мы полностью защищены и делаем это в прозрачном юридическом поле по английскому праву.

Все инвестиции несут определенную долю риска. Есть они и при инвестировании в какие-либо другие инструменты, начиная от недвижимости и заканчивая государственными облигациями. Мы так и говорим нашим потенциальным партнерам: если вам интересны инвестиции в IT-стартапы с небольшими чеками, то Тoloka — это ответ на ваш запрос. Но если у вас нулевая толерантность к риску, то, возможно, стоит просто купить государственные облигации.

Как выглядит портрет инвестора Тoloka?

— Это человек, который интересуется инвестициями в IT и имеет свободные средства для инвестиций минимум 50 тыс. долларов. Почему 50? Потому что у нас минимальный чек — 5 тыс. долларов. И мы рекомендуем каждому нашему LP проинвестировать хотя бы в 10 проектов. Вы, конечно, можете проинвестировать только в два — три стартапа, это полностью ваша ответственность. Кстати, у инвесторов Тoloka нет никаких обязательств инвестировать с нами. Но нам такие люди не очень интересны, потому что это не совсем правильное отношение к инструменту венчура.

Как вы видите деятельность Тoloka, пока идет война? Что после войны?

— Я не связываю работу Тoloka с войной. Напротив, я считаю, что именно война, возможно, является триггером для инвестирования с Тoloka. Почему? Объясню. Многие в Украине поняли, что не совсем правильно держать деньги только в Украине. Тoloka дает возможность диверсифицировать свои доходы и инвестировать деньги в том числе за пределами Украины.

90% наших LP — украинцы. Но они не обязательно находятся в Украине. Мы не ограничены фактором географии вообще.

Важный нюанс! Как выглядит механизм инвестирования в Тoloka с учетом того, что во время войны из Украины нельзя выводить валюту?

— Правильный вопрос. Мы делаем алокацию по английскому праву в Англии на платформе, которая, к примеру, принимает криптовалюту. Мы делаем это в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Я не знаю, кто еще из синдикатов в Украине это делает.

Во-вторых, совместно с членами семьи вы можете ежемесячно абсолютно прозрачно покупать валюту со счетов в украинских банках совокупно на 5-10 тысяч долларов в рамках действующих ограничений НБУ и инвестировать их вместе с Toloka. Напомним, минимальная сумма инвестиций у нас составляет 5 тысяч долларов.

Можно выехать за границу, например в Польшу, с разрешенной суммой до 10 тысяч долларов наличными, открыть там счет в банке и оттуда уже инвестировать.

Можно инвестировать с юридического лица. Из Украины вы это не сделаете, но у многих украинцев есть юридические лица за границей. Такие сервисы как Interactive Brokers, PayPal, Revolut, Wise позволяют инвестировать просто и быстро.

Но, например, Revolut выходит из Украины.

— Да, это проблема, но география наших партнеров не ограничивается исключительно Украиной.

А как вы сейчас решаете проблему инвестора, физически находящегося в Украине и желающего проинвестировать за границу 100-200 тысяч долларов? Как выглядит механизм легального решения проблемы валютных ограничений, если таковой есть?

— Мы не являемся финансовым консультантом, потому что это лицензированная деятельность. Мы не имеем права предоставлять и не предоставляем людям финансовые консультации, включая налоговые. Но если у вас есть 100 тысяч долларов и официальное подтверждение происхождения этих средств, то вы найдете возможность уехать в Европу, открыть там счет, положить туда деньги и проинвестировать в Тoloka. Я не вижу здесь большую проблему.