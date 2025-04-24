Александр Колб: Удобного времени для инвестирования не будет — жить и инвестировать нужно сейчас

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Александр Колб, соучредитель украинского синдиката частных инвесторов Toloka.vc, основатель и гендиректор агентства диджитал-маркетинга Promodo, соучредитель харьковского IT-кластера.

Александр, как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Как давно — вопрос философский. Основная инвестиция, с которой я начинал, — это инвестиция в свое образование. Я в бизнесе уже 21 год — именно столько в этом году исполняется компании Promodo. Если говорить о том, когда я открыто стал говорить об инвестировании, то произошло это в прошлом году, в мае 2024 года вместе с партнерами мы основали синдикат Toloka.vc, который занимается венчурным инвестированием в IT-стартапы. До этого я инвестировал в недвижимость, в IT-проекты и компании, ну и собственно в свою компанию, по которой меня многие знают — Promodo.

Какие бы я дал советы? Во-первых, давайте говорить откровенно, для того чтобы инвестировать, должны быть деньги. Нельзя инвестировать все свободные деньги, которые у вас есть. Следует определить сумму, которую вы хотите инвестировать. Обычно я советую выделять для инвестиций не более 20-30% имеющихся у вас свободных средств.

Во-вторых, нужно определиться со сроками и ликвидностью инвестиций. Одно дело — когда вам 20 лет, и совсем другое — когда вам 50 лет. Есть инвестиции, например IT-стартапы, со сроком существования 5-7-10 лет. Возможно, ваши планы не предполагают получения прибыли через 10 лет.

В-третьих, вы должны правильно выбрать формат инвестиций и активы, в которые вы хотите инвестировать. Есть много возможностей. К примеру, инвестировать можно в стартапы, в недвижимость, в крипто-активы, военные облигации. В жену и детей тоже можно инвестировать — это очень правильно, потому что если у вас прикрытый тыл, семья обеспечена, то у вас остается больше времени на развитие. К примеру, отдых семьей у моря или поездка в горы для меня также является инвестицией в мой ресурс. Инвестировать можно в акции публичных компаний с помощью Interactive Brokers (американская транснациональная биржевая брокерская фирма — Ред.). Все эти инструменты отличаются ликвидностью, доходностью.

Не самый последний вопрос — риски. Каждый инструмент имеет свои свойства. И, конечно, нужно помнить о диверсификации портфеля. К примеру, если вспоминать об одной из моих неудачных инвестиций, это инвестиции в недвижимость Харькова. Сейчас Харьков — прифронтовый город. Если бы я в свое время разумно подходил к инвестированию в недвижимость, то, наверное, диверсифицировал бы инвестиции по регионам — инвестировал не только в Харькове, но и в Киеве, за рубежом.

Диверсификация — одно из главных правил инвестирования. Нельзя "складывать все яйца в одну корзину" или "ставить все на красное".

И, конечно, перед тем, как вы заходите в инвестицию, стоит почитать книги, исследовать тематику, сектор, куда вы хотите инвестировать, обратиться к консультантам, и небольшими шагами начинать инвестировать. Сегодня мы живем в эпоху, когда нет ограничений в доступе к информации. Еще 20 лет назад не было, например, доступа к инвестированию через Interactive Brokers. Сейчас вы, к примеру, можете зайти на канал Любомира Остапива, посмотреть его обучающие видео и получить много исчерпывающей информации, как это работает.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Это вопрос индивидуальный. И вопрос вашего отношения к рискам. В принципе, инвестировать можно и со ста долларами, даже в недвижимость. Сейчас в Украине есть очень известный проект Inzhur, который предлагает интересные проекты. Вы также можете инвестировать сто долларов в покупку криптовалюты, либо открыть счет на Interactive Brokers и купить несколько акций Google или индекса S&P 500 и другие доступные акции мировых компаний, или ETF (индексные фонды, паи которых торгуются на бирже; структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса — Ред.).

Важно, повторюсь, диверсифицировать инвестиции. Если вы подвержены риску и хотите, например, инвестировать в криптовалюту или IT-стартапы, относящиеся к достаточно рискованным инвестициям, и при этом хотите диверсифицировать свой портфель, то инвестируйте, к примеру, 30-40% свободных средств в крипту и стартапы, а на 50-60% купите военные облигации. Военные облигации сейчас дают достаточно хорошую доходность с условно низкими рисками для инвестора.

Я часто встречаю коллег, инвестирующих исключительно в IT, потому что они в этом разбираются. Знаю людей, которые инвестируют исключительно в недвижимость, потому что считают, что IT — это слишком высокие риски. Есть люди, которые держат деньги на депозитах и для них это оптимальный вариант. Здесь не существует единого правила для всех. И нет хороших или плохих инвестиций, это вопрос, что вам больше нравится: мясо или рыба. Есть инвестиции, которые вам подходят. И точка. А есть такие, которыми вы не хотите заниматься по каким-либо причинам — возможно, вас оно просто не драйвит. Например, если говорить об инвестициях в акции, мне кажется, что это очень скучная история. Там нет никакого драйва. Ты просто изучаешь цифры, следишь за рынком, копишь свой портфель.

Когда ты инвестируешь в IT, это уже немного интереснее. Крипта вообще может пощекотать нервы. Кто-то играет в эти истории. И есть истории как успешные, так и неуспешные. Но все это зависит от вашей толерантности к риску. Если вы не толерантны к риску, то, наверное, вам больше всего подойдут военные облигации или депозиты. Это тоже инвестиция.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег, и какие выводы сделали?

— Есть такое мнение, что из общего количества стартапов или IT проектов выживают 5-10%. Условно, 90% "умирают". Но когда вы посмотрите, почему они умирают, то увидите, что в этих компаниях не было бизнес-модели, тестирования маркетинга, исследований, изучения конкурентной среды и т.д. Многие делают проект для себя, вкладывают туда все ресурсы, а потом оказывается, что этот продукт никому не нужен.

Мы страна инженеров. В Советском союзе готовили инженеров. Никто не учил нас продавать, презентовать свои идеи. В итоге имеем ситуацию, когда разработчики слишком сильно сосредоточены на продукте. Мне очень нравится выражение: "То, что не продается, это не искусство". Поэтому много времени нужно тратить в том числе на то, чтобы понять, какую пользу продукт несет конечному потребителю.

Многие становятся заложниками своего продукта, тратя на его разработку по два-три года. В большинстве случаев это утопично. Надо сделать минимальный продукт, протестировать его и идти к конечному пользователю за тестированием, обратной связью, увеличивать продажи. А процесс улучшения продукта не может занимать 100% вашего времени, вы постоянно должны искать пути роста.

Когда-то мы реализовали один проект, который, как мне казалось, был очень полезным, но мы не исследовали рынок конкурентов, не сделали NVP (продукт с минимальным функционалом, который можно дать пользователям для использования — Ред.), не определили, чего мы хотим достичь и в какие сроки, не просчитали, сколько это нам будет стоить. Мы разработали CMS-систему — платформу, на которой делаются сайты, назвали ее Promodo CMS, инвестировали несколько десятков тысяч долларов и полагали, что этот продукт нужен.

Спасибо IT-директору, который в то время работал с нами — через полгода с момента старта проекта он сказал, что продукт не развивается, никому не нужен, мы просто теряем ресурсы, поэтому нужно проект закрывать. И мы его закрыли. Это был первый урок: прежде чем что-либо делать, проведите исследования конкурентов, посмотрите, есть ли на рынке схожие продукты, определите основные этапы разработки. Таких примеров, к сожалению, очень много.

Есть известное правило: зарабатывай больше, трать меньше, инвестируй с умом. Следует помнить это правило и инвестировать с умом. Заработать деньги иногда проще, чем их сберечь. Когда начинаешь зарабатывать большие деньги — "хватаешь бога за бороду" и думаешь, что все можешь. В результате — очень часто просто теряешь деньги из-за собственного безразличия или незнания.

Нужно быть честным и откровенным: бизнес — это о рисках, стрессе и неизвестности. В бизнесе очень много неопределенности, особенно сегодня. Никто не знает, что будет через год в Украине. Поэтому нужно учиться работать в этих условиях.

Также важно — еще до старта проекта стоит определиться, что вы будете делать, если не достигнете желаемых результатов. Я советую делать это вместе с партнерами: заранее определиться, как будете разрешать ваши взаимоотношения, как расходиться, кому и что будет принадлежать, на каких ролях будет каждый из партнеров? Зачастую бизнес начинают с друзьями и знакомыми. И это нормально. Но важно заранее договориться о роли и вкладе каждого в общее дело: это может быть финансовый вклад или вклад в виде своего времени, опыта, экспертизы. Пропишите это на одном листе бумаги.

Это, конечно, неприятно, но оправданно. Так, например, в этом году я достаточно успешно вышел из одного бизнеса. Когда мы договаривались о партнерстве, я попросил прописать порядок выхода из бизнеса. Я помню, что моему партнеру было неприятно об этом говорить. Оно и понятно: вы договариваетесь об инвестициях, мыслями уже в будущем, начинается новый этап, вы думаете о развитии и росте, — и здесь вам задают вопрос: "А что делать, если ничего не получится?". Это неприятный вопрос, но его нужно задать и зафиксировать.

Мы начали сотрудничество еще до полномасштабной войны, потом у нас было два довольно сложных года, и когда бизнес стал крепко на ноги и начал расти, мой партнер решил развиваться дальше самостоятельно. Мы подняли наши договоренности, где было четко прописано, как мы расходимся. Я продал свою долю и вышел из бизнеса. Мне кажется, что обе стороны остались довольны, потому что мы сделали необходимую предварительную работу.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— В инвестициях, бизнесе и предпринимательстве не могут быть только положительные истории. Надо быть готовыми к этому. Те же инвестиции в недвижимость — я вам рассказывал, что имею недвижимость в Харькове. До начала полномасштабной войны были и довольно успешные истории, связанные с инвестициями в недвижимость. Я покупал жилье и сдавал его в аренду — это была успешная история. Я вкладывал средства в застройку и реконструкцию — это тоже была успешная история.

Сейчас просто время такое — у меня есть недвижимость, но у нее нет ликвидности, я не могу ее продать. Но как знать, может через год у меня все случится, война закончится и все будет хорошо.

И именно поэтому я говорю о диверсификации активов. Приведу пример. У нас в Toloka был кейс, когда один из партнеров, а у нас их 1200, полностью продал свой пакет активов, потому что начал инвестировать в крипту и получил там сверхприбыли. А теперь посмотрите, что происходит с криптой. Насколько это было успешным решением или инвестицией, только время покажет.

Еще один пример. В прошлом году многие говорили: зачем инвестировать в актив, который может принести потенциально 15-20% годовых доходов, когда через Interactive Brokers на инвестициях в ETF или S&P500 за 2024 год можно было заработать 22-26%. И посмотрите, что сейчас происходит на фондовом рынке. Ситуация кардинально изменилась буквально через месяц. Многие потеряли деньги, многие сидят и ждут возвращения фондового рынка к росту.

Это примеры того, что история циклична. Но если вы будете смотреть на длинную перспективу (взять тот же индекс S&P500, например), то увидите, что в течение 10 лет цены акций растут. Этот актив следует правильно понимать, в том числе что касается его ликвидности. Так, например, если вы инвестируете через Interactive Brokers в акции (если они не срочные), то можете продать их в любой момент.

Если не дай бог что-нибудь случится и вам нужны будут деньги, то, например, инвестиции в недвижимость не дадут вам необходимой ликвидности. Или, например, когда мы инвестируем маленькими частями в IT-стартапы, то вообще не можем влиять на ликвидность этого актива. Поэтому если вам важна ликвидность, — какую-то долю средств нужно иметь "на черный день".

В бизнесе я разделяю персональные инвестиции и инвестиции в компанию. Например, в компании Promodo мы инвестируем — покупаем облигации, в том числе военные, а также облигации NovaPay.

Вы часто упоминаете американского брокера Interactive Brokers. Сейчас, во время войны это прозрачная история? Насколько законно инвестирование за границу таким образом?

— Согласно украинскому законодательству вы можете инвестировать средства за границей, ничто вам не запрещает это делать. До начала полномасштабной войны вы могли официально 100 тысяч долларов перевести на счета Interactive Brokers. Сейчас эта сумма ограничена лимитами НБУ (до 100 тысяч гривен в эквиваленте — Ред.).

Платформа Interactive Brokers — одна из нескольких платформ, позволяющая вам инвестировать собственные средства в акции ведущих компаний мира или ETF. Этот вид инвестиций продолжает набирать популярность среди украинцев. К примеру, если вы хотите купить акции Apple, Google, Tesla, или индекс S&P500, — пожалуйста, инвестируйте!

Я рассматриваю подобные инвестиции как пенсию. Для меня это понятная малорисковая инвестиция, которая постоянно дает доходность в среднем по рынку 7-8% в год. Если вам такая прибыльность приемлема, то это очень хороший инструмент.

Кроме Interactive Brokers, можете назвать еще подобные платформы, услугами которых могут воспользоваться украинцы для инвестиций в зарубежные активы?

— Я использую исключительно Interactive Brokers. Другие платформы точно есть, но я не могу сейчас назвать.

Кстати, на волне проседания глобальных рынков в результате таможенной политики Дональда Трампа не оправдано ли было бы сейчас вложиться в какие-то зарубежные активы?

— Хороший вопрос. Вспоминается известная крылатая фраза Уоррена Баффета: "Инвестировать надо тогда, когда кровь на улицах!".

Если мы говорим именно об инвестициях, то, по моему мнению, инвестировать нужно постоянно. Нет правильного времени для инвестирования. Мой совет: если вы заходите в Interactive Brokers, то нужно инвестировать маленькими суммами постоянно, независимо от того, где сейчас находится рынок — вверху или внизу.

В какие активы можно инвестировать во время войны в Украине с минимальным риском?

— Условно без рисков — это военные облигации или банковские депозиты. Процентные ставки по этим инструментам сейчас достаточно привлекательны. Если учитывать прогнозируемый уровень инфляции в Украине на 2025 год на уровне 7-10%, а средние ставки по гривневым депозитам составляют около 14% годовых, то гривневые депозиты будут перекрывать уровень инфляции.

Опять же, если вы являетесь экспертом, то можете инвестировать в недвижимость — в Ивано-Франковске, Львове, Киеве. Посмотрите, как там выросли цены на недвижимость. Просто всю эту историю нужно изучать. Думаю, есть люди, которые рассматривают инвестиции в недвижимость даже в Харькове. Возможно, они что-то знают. Это рискованно, но если люди являются экспертами в этой области, то почему бы и нет.

Вопрос в том, что нет правильного времени для инвестирования. Мы не знаем, когда закончится война. Жизнь — это здесь и сейчас. Просто сидеть и ждать, что что-то произойдет — это не моя история, это просто перекладывание ответственности на кого-то. Об этом еще писал Виктор Франкл в своей книге "Человек в поисках подлинного смысла", выживший в концлагере. Он писал, что это ловушка, когда ты ждешь, что что-то произойдет в будущем, и когда этого не происходит, то возникает разочарование.

Есть такая фраза: "Не нужно ждать, что все будет так, как ты хочешь. Надо рассчитывать, что все будет так, как будет. Тогда и разочарования не будет". Так что, повторюсь, удобного времени для инвестирования не будет. Жить и инвестировать нужно сейчас.

Посмотрите, например, фильм "Список Шиндлера"... Человек строил бизнес во время Второй мировой войны... И сейчас есть очень много возможностей. Потому что впасть в модель жертвы, ничего не делая и ожидая завершения войны, — мне кажется, это утопическая история. Действовать сейчас, развивать бизнес нужно сейчас. Никто кроме нас.

В какие активы не стоит инвестировать в Украину во время войны?

— Не знаю. Пожалуй, не стоит инвестировать в недвижимость в Луганской области. Хотя не факт. На каждое "Не стоит" придет человек, который скажет "Стоит". Это зависит от вашего понимания инвестиций и отношения к рискам. Следует понимать, что высокая доходность инвестиций прямо пропорциональна рискам: чем выше риск, тем выше потенциальная доходность.

К примеру, земля в Харькове под застройку сейчас в четыре раза дешевле, чем была до войны. И если представить, что закончилась война, Украина получила гарантии безопасности, дай бог ядерное оружие, или Путин сдох, то, конечно, цена недвижимости на определенном отрезке времени вернется к довоенным оценкам. х4 к текущей цене — хорошие деньги! Но буду ли я сейчас рекомендовать инвестировать в землю под застройку в Харькове? — Пожалуй, нет. Хотя я сам нахожусь в Харькове.

Вы должны понимать, что если вам предлагают 100% доходности от инвестиции в недвижимость на этапе котлована, то этот дом просто могут не достроить. Если вам обещают 20-30% годовых доходности от инвестирования в недвижимость на западной Украине, то следует помнить, что не бывает такой доходности.

Посмотрите статистику, почитайте книги. В Европе нормальная доходность от сдачи жилья в аренду составляет 3-5% годовых. В Украине — пусть 7-10%. Плюс — нужно учитывать сопутствующие расходы и потери, в частности, "замораживание" средств на период строительства, стоимость ремонта и т.д. Если посчитать все честно, то, возможно, лучше купить акции или облигации застройщика, которые будут приносить вам аналогичный доход, только без упомянутых сопутствующих затрат денег, времени и сил.

В действительности в Украине есть определенный культ инвестирования в недвижимость, когда "национальная идея" — это "двушка у метро". Это действительно стабильный актив, даже в настоящее время. И многие продолжают инвестировать в жилье. С точки зрения сохранения средств — это действительно хороший актив. Но с точки зрения доходности возможно лучше купить те же облигации, которые сегодня на коротком промежутке времени дадут большую доходность.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Пожалуй, первая книга о бизнесе и финансах, которую я в свое время прочитал, — это "Квадрант денежного потока" Роберта Кийосаки.

Еще одна очень простая для усвоения книга, которую часто советуют, — "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона.

Книга "Мой сосед миллионер. Секреты богатой жизни" Уильяма Данко и Томаса Стэнли — это уже более серьезная книга, опирающаяся на реальные исследования групп людей, добившихся финансового успеха. Очень советую почитать.

Также я бы советовал прочитать что-нибудь простенькое о финансовом менеджменте, чтобы понимать стоимость денег во времени, научиться считать личное время, инфляцию, амортизацию и т.д.

По вашим ощущениям, успех в бизнесе — это все-таки от природы или этому можно научиться?

— Это очень хороший вопрос. Я убежден, что многие черты характера человека закладываются в детстве. Некоторые навыки приобретаются через испытания и тренировки. Но я сторонник подхода, чтобы улучшать в человеке те качества, которые заложены родителями, природой, генетически. Не всем комфортно жить в условиях неопределенности, брать на себя риски. Не всем быть бизнесменами. И это нормально. Мировая статистика говорит, что таких людей не больше 7% в мире. В Украине, считаю, их раза в два меньше.

Предприниматель — это человек, готовый брать на себя риски в условиях неопределенности и нести ответственность. Можно ли этому научить? — Я не знаю. Недавно я услышал от своего товарища, что ответственность — это готовность быть наказанным. Не каждому это определение понравится. Сложно. Когда вы начинаете бизнес, то ныряете в пропасть неопределенности. Даже когда вам кажется, что все ясно. Очень многие факторы могут влиять на успех бизнеса.

Подводя итог, я бы так описал бизнесмена, предпринимателя — это человек, готовый брать на себя большие риски. И, по-моему, это в большей степени черта характера, эмерджентное состояние, которое рождается в детстве.