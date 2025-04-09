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Сергей Фурса: В инвестициях главное — не быть жадным и не считать себя умнее других
Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы.
Сегодня наш спикер — Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital.
Сергей, как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?
— Инвестировать я начал с первых лет своей трудовой деятельности. Собственно, нужно понимать, что нельзя тратить все зарабатываемые деньги. Потому что наша пенсия — это исключительно наша проблема. И мы должны накапливать с первых лет трудовой деятельности, для того, чтобы иметь более-менее достойную жизнь тогда, когда уже не будем зарабатывать деньги.
Что бы я мог посоветовать — не быть жадным и не считать себя самым умным. Это самое главное.
С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?
— Наверное, нет разницы. Если, например, сумма инвестиций незначительна, то иногда вы можете вести себя как в казино, потому что вам не жаль ее потерять. Так что ваша склонность к риску будет выше. Но в принципе, это неправильно. И нет разницы, какой суммой вы оперируете.
Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?
— Я не читал ничего такого, поэтому не могу и посоветовать.
Мой пример не очень релевантный, потому что я работаю на этом рынке. Поэтому мне гораздо легче инвестировать, чем человеку, находящемуся за пределами рынка.
Если вы не профессиональный участник рынка, то наверняка вам нужно что-нибудь знать, прежде чем инвестировать. Где брать эту информацию, мне сложно сказать. Пока в Украине нет нормальной инфраструктуры. Еще в 2005-2008 годах можно было советовать регулярно читать отчеты крупных инвестиционных компаний, чтобы понимать, что и как происходит. И это должны быть именно инвестиционные компании, потому что у них есть ответственность за собственную репутацию.
Пока можно читать то, что пишет Уоррен Баффет, ведущие американские банки — это будет полезно. В Украине можно подписаться в частности на аналитику Dragon Capital, ICU, а также нескольких банков.
Следует понимать, что нельзя инвестировать сразу как только вы начали что-нибудь читать. Год – два нужно потратить на понимание процессов, происходящих вокруг.
Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?
— Удачным кейсом я могу считать, например, покупку в 2018-2019 годах еврооблигаций Укрэксимбанка. Риски облигаций этого банка оказались значительно ниже по сравнению с корпоративными ценными бумагами других эмитентов в Украине, а также суверенных бумаг. По бумагам Укрексимбанка не может быть дефолта из-за очень специфического характера работы этого банка.
Укрэксимбанк никогда не пойдет на жесткую реструктуризацию, они будут платить, в отличие от других корпоративных эмитентов или государства.
Что касается доходности этой инвестиции, то следует понимать, что доходность в долларах на уровне (10%+) это уже хорошо. Более высокая доходность облигаций — это скорее исключение из правила, сопровождающегося более высокими рисками.
Это была ваша собственная инвестиция или инвестиция средств под управлением?
— Я не управляю чужими деньгами. Это были мои собственные деньги.
Очень удачными оказались инвестиции в ОВГЗ в 2015-2016 годах. Доходность по бумагам доходила до 18 – 20% и цены росли.
На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?
— В 2011 году американский фондовый рынок упал, а потом начал расти, и я решил, что в Украине будет то же самое. Я купил фьючерс на украинскую биржу. А сейчас… нет ни Украинской биржи, ни фьючерса, ни средств. Это были значительные средства, больше 10 тысяч долларов. Это произошло из-за жадности. Сначала ты вкладываешься, потом на падающем рынке стараешься сохранить свои позиции, и теряешь еще больше. Это пример неправильной инвестиции.
Один из выводов из этой истории состоит в том, что необходимо вовремя признавать свои ошибки и идти дальше, а не пытаться хвататься за ошибки, углубляя их.
Жадность, неготовность признавать ошибки и безапелляционная убежденность в собственной правоте — основные ошибки, которых должен избегать инвестор.
В какие активы можно инвестировать во время войны в Украине с минимальным риском?
— Для меня это — ОВГЗ и сельхозземля.
Через какую инфраструктуру можно вкладываться в землю?
— Сейчас много разных площадок, в том числе принадлежащих крупным аграрным компаниям, которые имеют хорошую репутацию и позволяют вам покупать землю и сразу сдавать ее в аренду. Для начала вы получаете рентные платежи. А дальше, в случае европейской интеграции Украины, цены на землю вырастут.
В какие активы вы бы категорически не советовали вкладываться?
— В криптовалюту. Это однозначно. Криптовалюта не является альтернативой инвестициям. Это спекулятивный инструмент. Плюс — сейчас это инструмент вывода денег из страны. Но в любом случае это не об инвестициях, не о надежности. Это пузырь, который может обнулиться в любой момент времени.
Что касается чисто украинских активов, то наверняка таких, в которые не стоит вкладываться, и нет.
А что вы скажете о возможностях инвестирования в бизнесы, в частности, в стартапы?
— Вероятность того, что стартап "выстрелит", маленькая. Если вы подвержены риску, хотите поиграть, то можете инвестировать в стартапы. Но это уже речь о предпринимательстве.
А как насчет возможностей совместного инвестирования?
— Если мы говорим, например, о компании Inzhur, это интересная надежная история. Но это не об инвестициях в бизнес. Это фонд совместного инвестирования в недвижимость. Речь идет о зарождении нового фондового рынка в Украине.
Старый фондовый рынок в Украине скончался. И сейчас зарождается новый рынок капитала. Inzhur — первый пример чего-то нормального, зарождающегося на украинском рынке. У компании есть история успеха и достаточно простая модель работы. Это интересный проект даже сейчас, во время войны.