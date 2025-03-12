Тарас Кириченко: Стать миллионером – не проблема. Но мало кто хочет платить за это собственным спокойствием, добрым именем или дружбой

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или в собственный бизнес? Подобные советы зачастую слишком абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их достигать собственной финансовой свободы.

Почему важно пересмотреть свое отношение к деньгам. Как инвестировать, если у вас еще немного денег. Почему инвестиции в себя, друзей и партнера – самые лучшие решения. Следует ли инвестировать во время войны и как оценивать риски. А также – какие книги следует читать для понимания сути денег. Обо всем этом – в разговоре с Тарасом Кириченко, банкиром и инвестором с многолетним опытом, генеральным партнером инвестиционного синдиката TOLOKA.VC

Тарас, как давно вы начали инвестировать? Какие практические советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

– Инвестировать я начал несколько десятков лет назад. Можно сказать, что я всегда инвестировал. Потихоньку учился на чужих, а больше на своих ошибках.

И мой первый практический совет – срочно начинайте учить философию. Этому есть сугубо практические объяснения. Если человек тратит Богом данную жизнь на зарабатывание денег, которые потом тратит на ненужные ему вещи, то он совершает фундаментальную ошибку при инвестировании. И поскольку большинству людей, к сожалению, не хватает понимания, что такое деньги и для чего они нужны, то для многих инвестирование превращается в monkey-бизнес, глупую работу. Вместо того, чтобы быть с любимыми, с друзьями, в конце концов побыть в одиночестве, они тратят жизнь на зарабатывание денег.

Поэтому, прежде всего, нужно понять, для чего вам деньги. Если вы этого не понимаете, то как вы можете быть хорошим инвестором?

Если мы уже заговорили о философии денег, можете посоветовать несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам?

– Деньги делают из людей дураков. Поэтому умные люди относятся к деньгам безразлично. Если же человек не относится к деньгам безразлично, – скорее всего он недостаточно образован. Это не значит, что деньги нежеланны. Но важно, чтобы деньги не стали вашим хозяином. Как известно, деньги – отличный слуга и очень плохой хозяин. А если у вас плохой хозяин, то вы погубите свою жизнь и будете несчастны.

Деньги делают из людей дураков. Поэтому умные люди относятся к деньгам безразлично

Поэтому каждый должен для себя понять: зачем вам деньги, что вы с ними будете делать, сколько вам их нужно, сколько вы готовы за эти деньги отдать.

Стать миллионером – совершенно не проблема. Как стать миллионером – описано в сотнях книг. И еще в тысячах книг описано, как теряются деньги. Большинство этих рецептов – подробные и конструктивные. Но многие не хотят становиться миллионерами, потому что понимают, что цена денег на твоем банковском счете будет слишком большой. Потому что придется потерять покой, доброе имя, друзей, или еще что-то большее.

Так во что же стоит инвестировать?

Прежде всего, нужно инвестировать в себя – в свое образование. Лучшей инвестицией для молодого человека, если у него есть 5-10 тысяч долларов, может быть, например, оплата лучших преподавателей. Это могут быть индивидуальные преподаватели или курсы в университете, или же дополнительное образование. Сейчас в свободном доступе очень много бесплатной информации. Но вы все равно будете инвестировать в него ресурсы в виде своего времени, которое могли бы потратить, например, на зарабатывание денег.

Вторая по значимости инвестиция – в своих друзей. Когда ты молод, когда только находишь себя, очень важно иметь прочную поддержку, хороших друзей. Поэтому, когда у тебя есть материальная возможность, стоит часть средств тратить на поддержку друзей. Например, если твой друг любит гольф, – подари ему хорошую клюшку для гольфа. А лучше – вместе отправьтесь в поход или поездку. Друзьями становятся в поездках. Выбирай правильных друзей и трать на них достаточно своих денег! Вообще стоит выбирать друзей умнее себя.

Третий совет. Если у вас немного денег (или уже много), и вы уже подумали об инвестициях в себя и друзей, – стоит потратить средства на своего семейного партнера – жену или мужа. Как говорится: "нappy wife — happy life" (что в переводе с английского означает "счастливая жена – счастливая жизнь" – ред.). Это инвестиции, которые дают наибольшую отдачу.

Это я вам говорю как банкир, который 25 лет руководил крупными банками, как профессиональный инвестор, а также как человек, умеющий считать.

Четвертый совет – инвестировать всегда. Дисциплинированно откладывать с ежемесячного дохода 10-15-20%. Причем очень важно делать это до того, как начнете тратить свои ежемесячные поступления, а не после того. Потому что после этого ничего не остается.

И все же – какие книги вы бы порекомендовали?

Каждый для себя должен понять: зачем вам деньги, что вы с ними будете делать, сколько вам их нужно, сколько вы готовы за эти деньги отдать

– Порекомендую книгу "Психология денег" Моргана Гаусела. Она мне понравилась системностью изложения информации.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

– Не важно. Сколько бы вы ни зарабатывали, нужно с каждого дохода часть откладывать. Восьмое чудо света – сложный процент – никто не отменял. Правильные привычки – никто не отменял. Правильно говорят: посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

– Все мои удачные инвестиционные решения являются результатом следования первым трем упомянутым советам – инвестированию в себя, друзей и родных. Я купил книгу, прочитав которую сделал сногсшибательную карьеру в банковском бизнесе. Книга могла стоить 50 долларов. Заработаны были как минимум сотни тысяч долларов.

Инвестиции во что еще могут дать такую отдачу?

"Инвестиции" в друзей, появление классных людей вокруг меня помогли мне справиться с теми неурядицами и сложностями, которые всегда случаются в жизни человека. Ну и, конечно, моя жена помогает мне проходить через все испытания жизни.

А если говорить о бизнес-кейсах?

– Их много. Инвестирование – это супер нудная вещь. Если кто-то считает, что инвестировать – это весело, он недостаточно осведомлен. Это не должно быть грустно, но это не весело. Это достаточно спокойная работа, взвешенная, аналитическая. Если кто-то хочет насладиться инвестированием, то этому человеку нужно понять, что наслаждение получаешь от удачно принятых решений. А успешно принятые решения предполагают умение мыслить, умение оценивать возможности и последствия. Это достаточно просто. Интегралов в инвестировании практически нет. Инвестирование – это супер примитивная вещь.

Вопрос – не в математической сложности, а в психологической. И здесь можно вспомнить книгу Даниэля Канемана "Мышление быстрое и медленное". В этой книге много говорится о том, как мы неудачно принимаем решения, или не принимаем их вообще. Автор объясняет это на довольно академическом языке, но многие примеры делают чтение этой книги очень легким.

Бизнесовых решений в инвестициях у меня очень много. Все они удачные, даже те, которые неудачные. Потому что только глупый человек считает, что при инвестировании ты всегда зарабатываешь. Заработок происходит не на каждой отдельной инвестиции, а в целом на портфеле. Невозможно всегда принимать безошибочные решения.

Заработок происходит не на каждой отдельной инвестиции, а в целом на портфеле. Невозможно всегда принимать безошибочные решения

В какие активы инвестировать во время войны с минимальным риском? С какими инвестициями следует подождать до "после войны"? Какие инвестиции "выстрелят" после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

– Нельзя принимать решения об инвестициях, не понимая контекста того, кто инвестирует. Инвестиции – вещь интимная. Например, могу ли я позволить себе инвестировать в криптовалюты? Могу. Вопрос только в том, сколько именно? Можете ли вы, например, позволить себе проинвестировать 10 тысяч долларов? Для кого-то возможная потеря такой суммы не будет иметь критического значения. Но если это все деньги семьи, то инвестиция в криптовалюту будет большой глупостью. Это как пойти в казино и поставить на "красное и черное" все свои средства.

Следует ли инвестировать во время войны? Да, инвестировать нужно всегда. Другое дело – во что инвестировать и сколько. Это зависит от того, кто инвестирует, сколько у него денег, каковы цели инвестирования. Достойной целью инвестирования является Победа.