Тарас Кириченко: Стати мільйонером – не проблема. Але мало хто хоче сплачувати за це власним спокоєм, чеснотами чи дружбою

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи у власний бізнес? Подібні поради найчастіше занадто абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. В новій рубриці Smart Money ми спілкуємося саме з такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягти власної фінансової свободи.

Чому важливо переглянути своє ставлення до грошей. Як інвестувати, якщо у вас ще небагато коштів. Чому інвестиції в себе, друзів і партнера – найкращі рішення. Чи варто інвестувати під час війни та як оцінювати ризики. А також – які книги варто читати для розуміння сутності грошей. Про все це – в розмові з Тарасом Кириченком, банкіром та інвестором з багаторічним досвідом, генеральним партнером інвестиційного синдикату TOLOKA.VC

Пане Тарасе, як давно ви почали інвестувати? Які практичні поради ви б зараз дали собі в тому віці?

– Інвестувати я почав кількадесят років тому. Можу сказати, що я інвестував завжди. Потихеньку вчився на чужих, а більше на власних помилках.

І моя найперша практична порада – терміново починайте вчити філософію. Цьому є суто практичні пояснення. Якщо людина витрачає Богом дане життя на заробляння грошей, які потім витрачає на непотрібні їй речі, то вона робить фундаментальну помилку при інвестуванні. І оскільки більшості людей, на жаль, бракує розуміння, що таке гроші та для чого вони потрібні, то для багатьох інвестування перетворюється в monkey-бізнес, дурну роботу. Замість того, щоб бути з коханими, з друзями, в кінці кінців побути на самоті, вони витрачають життя на заробляння грошей.

Тож перш за все потрібно зрозуміти, для чого вам гроші. Бо якщо ви цього не розумієте, то як ви можете бути гарним інвестором?

Якщо ми вже заговорили про філософію грошей, чи можете порадити декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей?

– Гроші роблять з людей дурнів. Тому розумні люди ставляться до грошей байдуже. Якщо ж людина не ставиться до грошей байдуже, – скоріш за все вона недостатньо освічена. Це не означає, що гроші небажані. Але важливо, щоб гроші не стали вашим господарем. Як відомо, гроші – чудовий слуга і дуже поганий господар. А якщо у вас поганий господар, то ви занапастите своє життя і будете нещасними.

Гроші роблять з людей дурнів. Тому розумні люди ставляться до грошей байдуже

Тож кожен має для себе зрозуміти: навіщо вам гроші, що ви з ними робитимете, скільки вам їх потрібно, скільки ви готові за ці гроші віддати.

Стати мільйонером – абсолютно не проблема. Як стати мільйонером – описано в сотнях книжок. І ще в тисячах книжок описано, як втрачаються кошти. Більшість цих рецептів – детальні та конструктивні. Але багато людей не хочуть ставати мільйонерами, бо розуміють, що ціна грошей на твоєму банківському рахунку буде занадто великою. Бо доведеться втратити спокій, чесноти, друзів, або й ще щось більше.

Тож у що варто інвестувати?

Перш за все, потрібно інвестувати в себе – в свою освіту. Найкращою інвестицією для молодої людини, якщо в неї є 5-10 тисяч доларів, може бути, наприклад, оплатити найкращих викладачів. Це можуть бути індивідуальні викладачі, або ж курси в університеті, або додаткова освіта. Зараз у вільному доступі дуже багато безкоштовної інформації. Але ви все одно інвестуватимете в неї ресурси у вигляді свого часу, який би могли витратити, наприклад, на заробляння грошей.

Друга за значимістю інвестиція – в своїх друзів. Коли ти молодий, коли лиш знаходиш себе, – дуже важливо мати міцну мережу підтримки, гарних друзів. Тому, коли ти маєш матеріальну можливість, варто частину коштів витрачати на підтримку друзів. Наприклад, якщо твій друг любить гольф, – подаруй йому гарну ключку для гольфа. А краще – спільно вирушіть в похід чи поїздку. Друзями стають в поїздках. Вибирай правильних друзів і витрачай на них достатньо своїх грошей! Взагалі варто вибирати друзів розумніших за себе.

Третя порада. Якщо у вас небагато грошей (або вже й багато), і ви вже подумали про інвестиції в себе та друзів, – варто витратити кошти на свого сімейного партнера – дружину чи чоловіка. Як кажуть: "нappy wife - happy life" (що в перекладі з англійської означає "щаслива дружина – щасливе життя" – ред.). Це інвестиції, які дають найбільшу віддачу.

Це я вам кажу як банкір, який 25 років керував великими банками, як професійний інвестор, а також як людина, яка вміє рахувати.

Четверта порада – інвестувати завжди. Дисципліновано відкладати зі щомісячного доходу 10-15-20%. Причому надзвичайно важливо робити це до того, як ти почнеш витрачати свої щомісячні надходження, а не після того. Бо після того нічого не залишається.

І все ж – які книги ви би порекомендували?

Кожен для себе має зрозуміти: навіщо вам гроші, що ви з ними робитимете, скільки вам їх потрібно, скільки ви готові за ці гроші віддати

– Порекомендую книгу "Психологія грошей" Моргана Гаусела. Вона мені сподобалась системністю викладу інформації.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

– Не важливо. Скільки б не заробляв, потрібно з кожного доходу частину відкладати. Восьме чудо світу – складний процент – ніхто не відміняв. Правильні звички – ніхто не відміняв. Правильно говорять: посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

– Всі мої вдалі інвестиційні рішення є результатом слідування першим трьом згаданим порадам – інвестуванням у себе, в друзів і у рідних. Я купив книжку, прочитавши яку зробив карколомну кар’єру в банківському бізнесі. Книжка могла коштувати 50 доларів. Зароблені були як мінімум сотні тисяч доларів.

Інвестиції у що ще можуть дати таку віддачу?

Так само "інвестиції" в друзів, поява класних людей навколо мене допомогли мені впоратися з тими негараздами і складнощами, які завжди трапляються в житті людини. Ну і, звичайно, моя дружина допомагає мені проходити через всі випробування життя.

А якщо говорити про бізнесові кейси?

– Їх багато. Інвестування – це супер нудотна річ. Якщо хтось вважає, що інвестувати – це весело, він недостатньо обізнаний. Це не має бути сумно, але це не весело. Це достатньо спокійна робота, зважена, аналітична. Якщо хтось хоче отримати насолоду від інвестування, то цій людині треба зрозуміти, що насолоду отримуєш від вдало ухвалених рішень. А вдало ухвалені рішення передбачають уміння мислити, вміння оцінювати можливості і наслідки. Це достатньо просто. Інтегралів у інвестуванні майже немає. Інвестування – це супер примітивна річ.

Питання – не в математичній складності, а в психологічній. І тут можна згадати книгу Деніела Канемана "Мислення швидке та повільне". В цій книзі багато говориться в про те, як ми невдало приймаємо рішення, або не приймаємо їх взагалі. Автор пояснює це досить академічною мовою, але багато прикладів роблять читання цієї книги дуже легким.

Бізнесових рішень в інвестиціях у мене дуже багато. Всі вони вдалі, навіть ті, які невдалі. Тому що тільки дурна людина вважає, що при інвестуванні ти завжди заробляєш. Заробіток відбувається не на кожній окремій інвестиції, а загалом на портфелі. Неможливо завжди ухвалювати безпомилкові рішення.

Заробіток відбувається не на кожній окремій інвестиції, а загалом на портфелі. Неможливо завжди ухвалювати безпомилкові рішення

У які активи інвестувати під час війни з мінімальним ризиком? З якими інвестиціями варто почекати до "після війни"? Які інвестиції "вистрелять" після війни, але вкладатися потрібно вже зараз?

– Не можна ухвалювати рішення про інвестиції, не розуміючи контексту того, хто інвестує. Інвестиції – річ інтимна. Наприклад, чи можу я дозволити собі інвестувати в криптовалюти? Можу. Питання лиш в тому, скільки саме? Чи можете ви, наприклад, дозволити собі проінвестувати 10 тисяч доларів? Для когось можлива втрата такої суми не матиме критичного значення. Але якщо це всі гроші родини, то інвестиція в криптовалюту буде великою дурнею. Це як піти в казино і інвестувати в "червоне і чорне" всі свої кошти.

Чи варто інвестувати під час війни? Так, інвестувати потрібно завжди. Інша справа – у що інвестувати і скільки. Це залежить від того, хто інвестує, скільки у нього грошей, які цілі інвестування. Достойною ціллю інвестування є Перемога.