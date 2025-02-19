Іван Компан: Найбільше грошей я втратив на нерухомості та інтернет-компаніях

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи у власний бізнес? Подібні поради найчастіше занадто абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. В новій рубриці Smart Money ми спілкуємося саме з такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягти власної фінансової свободи.

Сьогодні наш спікер — Іван Компан, міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи.

Скільки вам було років, коли ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Моє дитинство проходило в Радянському Союзі, де інвестиційної діяльності як такої не існувало. Я стикнувся зі світом інвестицій в 1996 році, майже 30 років тому, коли почав цим займатися професійно в компанії Wood & Company. Ця компанія на той час була найбільшим інвестиційним брокером в Центральній та Східній Європі.

Порадив би починати інвестувати власні кошти якомога раніше. Не боятися. Молодим немає чого боятися. Попереду ще все життя, щоб виправити помилки. А вони будуть. Без помилок жодна людина не може прожити.

Але не боятися — не означає, що потрібно гнатися за швидкими грішми. Невеликі відсотки на тривалих проміжках часу дають фантастичні результати.

Якщо ж хочете сьогодні "посіяти", а вже завтра "пожати", то отримаєте швидше за все провал. Комусь може пощастити, але такий успіх не є системним.

Свого часу знаменитий інвестор Чарлі Мангер сказав: "Великі гроші — не в купівлі та продажу, а в очікуванні". Мається на увазі, що великі гроші можна заробити не в трейдингу, коли ви намагаєтесь швидко купити і швидко продати, а коли ви купуєте гарний актив за помірні гроші, а потім без метушні сидите і чекаєте. Стільки, скільки вистачить сил. І логіка дій тут дуже проста: якщо ви купили акції якоїсь компанії, то фактично стали її співвласником. Якщо це гарний бізнес, якщо вам конче не потрібні гроші, то для чого вам продавати частку в гарному бізнесі?

Багато хто говорить про необхідність мати певну філософію інвестування. Її й справді треба мати, щоб розуміти, що ти робиш і куди рухаєшся. Але потрібно також мати дисципліну, щоб цієї філософії дотримуватися. Бо страх, жадібність та емоції відіграють значно більшу роль в інвестиційній діяльності, ніж аналіз фундаментальних показників. Важливо, щоб емоції не застилали розум. Рішення краще ухвалювати головою, а не серцем. Ринок цінних паперів — це не казино.

Порадив би починати інвестувати власні кошти якомога раніше. Не боятися. Молодим немає чого боятися. Попереду ще все життя, щоб виправити помилки

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Я дуже шкодую, що не продав в 2007-му році нерухоме майно, яке у мене є в Україні. Все майно. Повністю. Дуже шкодую. Цей урок мене навчив бути дуже обережним з нерухомістю. Повністю відбив охоту інвестувати в нерухомість. Я, звичайно, не втратив, але недоотримав. Якщо порівнювати із сьогоднішнім днем, то квартири тоді коштували вчетверо дорожче.

Але нічого вже не вдієш. Ніхто не міг знати, що ті три-чотири роки в середині нульових виявляться найкращими за всю історію української економіки.

Крім того, в 2000-му році, під час кризи "доткомів" я, як і багато інших інвесторів, спокусився на якісь популярні активи, наприклад, придбав акції компанії Global Crossing, яка тоді була "зіркою", але з часом збанкрутувала.

Страх, жадібність та емоції відіграють значно більшу роль в інвестиційній діяльності, ніж аналіз фундаментальних показників. Важливо, щоб емоції не застилали розум

А ще свого часу придбав акції компанії Cisco. Вона і зараз є на ринку, це хороша компанія. Але ціна, за якою торгувались її акції на початку 2000-х, була набагато вищою, ніж зараз. За 24 роки ціна жодного разу не повернулась до рівня 2000-го.

Але втрати мають вас чомусь навчити. Торгівля цінними паперами вчить нас "не посилати гарні гроші за поганими". Якщо ви бачите, що вже втрачаєте на якомусь активі, не треба вкладати туди додаткові гроші, намагаючись врятувати збиткову інвестицію. Треба "відрізати", забути і шукати нові можливості. Інакше втратите ще більше.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Найуспішніше моє інвестиційне рішення, можливо не в абсолютних сумах, але в процентах зростання вартості, — це компанія PJT Partners. До 2015 року це був підрозділ компанії Blackstone, найуспішнішої компанії світу, яка займається прямими інвестиціями. Після відокремлення компанія PJT Partners вийшла на біржу, а власники цінних паперів Blackstone отримали "на здачу" акції новоствореної компанії. За дев’ять років акції здорожчали в дев’ять разів — з 21 до 176 доларів за акцію. Я вважаю, що це пречудовий результат.

Вгадати наперед, що буде з інвестицією, неможливо. Ті, хто намагається саме вгадати, в підсумку рано чи пізно програють. Але ви можете проаналізувати компанію, наскільки вона фундаментально гарна чи погана. Це можна зробити. Існують інструменти, які дозволяють зрозуміти, в якому стані перебуває компанія.

Якщо ви дійшли висновку, що компанія якісна, вам подобається їхній продукт, стратегія, менеджмент, фінансовий стан, їхнє ставлення до інвесторів, то вартість цієї компанії з роками, з високою ймовірністю, буде збільшуватись. Тому залишається лише дочекатися, поки ця компанія продаватиметься за розумну ціну. Якщо вам вдалося купити акції гарної компанії за прийнятну ціну, то тримайте їх, доки компанія залишається гарною.

Маю ще один гарний приклад. На день народження племінниці я подарував їй акції компанії Oracle. Коли племінниця досягла 18-річного віку, ці акції продали і заплатили за її навчання. Ріст вартості акцій за 18 років склав вісім крат — з 12 до 92 доларів за акцію.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— З будь-якої. Наприклад, серед американських брокерів, які працюють з Україною, найпопулярніший — Interactive Brokers — взагалі не має обмежень по мінімальній сумі на рахунку. Є величезна кількість брокерів без обмежень по мінімальній сумі інвестицій. До того ж, нині інвестори мають можливість купувати цінні папери навіть частинами, якщо не мають достатньо коштів. Наприклад, можна купити не одну акцію, а 0,1 чи 0,3 акції. Деякі брокери взагалі не беруть комісію. Головне — почати інвестувати.

Назвіть дві чи три книги, які змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Читання класичної художньої літератури допомагає формувати правильне ставлення до грошей.

Завжди згадую оповідання Івана Олексійовича Буніна "Молодість і старість". Це оповідання гарно ілюструє, яким має бути ставлення до грошей та багатства.

А для тих, хто вже визначився і зрозумів, що їм дуже хочеться заробити грошей, рекомендую книгу "Метод Пітера Лінча: стратегія і тактика індивідуального інвестора".

У які активи інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Мінімальних ризиків в Україні, яка знаходиться в стані війни, немає. В будь-якій справі оцінка ризиків завжди починається з оцінки ризиків країни. Для цього достатньо подивитися на її кредитний рейтинг. Він дефолтний — зайдіть на сайти міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s, або навіть на сайт Міністерства фінансів України. А це своєю чергою впливає на рейтинги всіх інших активів, які є в Україні.

Важливо не лише те, скільки ви заробляєте, але й з яким ризиком. Всі без виключення інвестиції в Україні є дуже ризикованими. Бо ми живемо в країні, яка сама по собі є величезним ризиком. Тому всі цінні папери, які випускаються в Україні, в тому числі ОВДП, військові облігації, корпоративні облігації, євробонди, мають величезний ризик.

Не потрібно гнатися за швидкими грішми. Невеликі відсотки на тривалих проміжках часу дають фантастичні результати

До слова, я точно не прихильник української нерухомості. Я вважаю, що це дуже погана інвестиція. По-перше, дохідність бізнесу з продажу вторинної нерухомості після вкладення коштів на етапі "котлована" зараз складає десь 7-8% річних. Подібна дохідність в такому ризикованому бізнесі — це дуже мало. По-друге, гроші інвестора в нерухомість фактично заморожуються на два-три роки, поки будинок зводиться. По-третє, існують ризики того, що будинок буде недобудований. І останнє, — люди в Донецьку і Луганську теж інвестували в квартири, але з собою їх не забереш. Це повний неліквід.

Які інвестиції можуть "вистрелити" після війни, але вкладатися потрібно вже зараз?

— Я скажу непопулярну річ: на даний момент в Україні, на мою думку, не існує фінансових активів, в які варто було би інвестувати, враховуючи наявний рівень ризиків. Жоден з активів не забезпечить таку дохідність, яка перекриє існуючі ризики. Це стосується саме фінансових інвестицій.

Що стосується інвестицій у власний бізнес — там є більше можливостей для заробітку, але це не моя зона компетентності. В Україні небагато бізнесів, які, працюючи "в білу", можуть компенсувати існуючі ризики. Тому в Україні мало іноземних компаній. Якби вони бачили можливості заробити в Україні більше, ніж існує ризиків, вони б давно сюди інвестували. В результаті, обсяг прямих іноземних інвестиції в Україну, наприклад, в 10 разів менший, ніж в Польщу.