Иван Компан: Больше всего денег я потерял на недвижимости и интернет-компаниях

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или в собственный бизнес? Подобные советы зачастую слишком абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их достичь собственной финансовой свободы.

Сегодня наш спикер — Иван Компан, международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

Сколько лет вам было, когда вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Мое детство проходило в Советском Союзе, где инвестиционной деятельности как таковой не существовало. Я столкнулся с миром инвестиций в 1996 году, почти 30 лет назад, когда начал заниматься этим профессионально в компании Wood & Company. Эта компания в то время являлась крупнейшим инвестиционным брокером в Центральной и Восточной Европе.

Посоветовал бы начинать инвестировать собственные средства как можно раньше. Не бояться. Молодым нечего бояться. Впереди еще вся жизнь, чтобы исправить ошибки. А они будут. Без ошибок ни один человек не может прожить.

Но не бояться — не значит, что нужно гнаться за быстрыми деньгами. Небольшие проценты на длительных промежутках времени дают фантастические результаты.

Если же хотите сегодня "посеять", а уже завтра "пожать", то получите скорее всего провал. Кому-то может повезти, но такой успех не является системным.

В свое время знаменитый инвестор Чарли Мангер сказал: "Большие деньги — не в покупке и продаже, а в ожидании". Подразумевается, что большие деньги можно заработать не в трейдинге, когда вы пытаетесь быстро купить и быстро продать, а когда вы приобретаете хороший актив за умеренные деньги, а потом без суеты сидите и ждете. Столько, сколько хватит сил. И логика действий здесь очень проста: если вы купили акции какой-нибудь компании, то фактически стали ее совладельцем. Если это хороший бизнес, если вам не нужны во что бы то ни стало деньги, то для чего вам продавать долю в хорошем бизнесе?

Многие говорят о необходимости иметь определенную философию инвестирования. Ее действительно нужно иметь, чтобы понимать, что ты делаешь и куда двигаешься. Но нужно также иметь дисциплину, чтобы этой философии придерживаться. Ибо страх, алчность и эмоции играют гораздо большую роль в инвестиционной деятельности, чем анализ фундаментальных показателей. Важно, чтобы эмоции не застилали разум. Решение лучше принимать головой, а не сердцем. Рынок ценных бумаг — это не казино.

Посоветовал бы начинать инвестировать собственные средства как можно раньше. Не бояться. Молодым нечего бояться. Впереди еще вся жизнь, чтобы исправить ошибки

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Я очень сожалею, что не продал в 2007 году недвижимое имущество, которое у меня есть в Украине. Все имущество. Полностью. Очень сожалею. Этот урок научил меня быть очень аккуратным с недвижимостью. Полностью отбил охоту инвестировать в недвижимость. Я, конечно, не потерял, но и недополучил. Если сравнивать с сегодняшним днем, то квартиры тогда стоили примерно вчетверо дороже.

Но ничего уже не поделаешь. Никто не мог знать, что те три-четыре года в середине нулевых окажутся лучшими за всю историю украинской экономики.

Кроме того, в 2000-м году, во время кризиса " доткомов " я, как и многие другие инвесторы, соблазнился какими-то популярными активами, например, приобрел акции компании Global Crossing, которая тогда была "звездой", но со временем обанкротилась.

Страх, алчность и эмоции играют гораздо большую роль в инвестиционной деятельности, чем анализ фундаментальных показателей. Важно, чтобы эмоции не застилали разум

А еще в свое время приобрел акции компании Cisco. Она и сейчас на рынке, это хорошая компания. Но цена, по которой торговались ее акции в начале 2000-х, была намного выше, чем сейчас. За 24 года цена ни разу не вернулась к уровню 2000 года.

Но потери должны вас чему-то научить. Торговля ценными бумагами учит нас "не посылать хорошие деньги за плохими". Если вы видите, что уже теряете на каком-то активе, не нужно вкладывать туда дополнительные деньги, пытаясь спасти убыточную инвестицию. Надо отрезать, забыть и искать новые возможности. Иначе потеряете еще больше.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Самое успешное мое инвестиционное решение, возможно не в абсолютных суммах, но в процентах роста стоимости, — это компания PJT Partners. До 2015 года это было подразделение компании Blackstone, самой успешной компании мира, занимающейся прямыми инвестициями. После отделения от материнской компании PJT Partners вышла на биржу, а владельцы ценных бумаг Blackstone получили "на сдачу" акции новосозданной компании. За девять лет акции подорожали в девять раз — с 21 до 176 долларов за акцию. Я считаю, что это отличный результат.

Предугадать, что будет с инвестицией, невозможно. Те, кто пытается угадать, в итоге рано или поздно проиграют. Но вы можете проанализировать компанию, насколько она фундаментально хороша или плоха. Это можно сделать. Есть инструменты, которые позволяют понять, в каком состоянии находится компания.

Если вы пришли к выводу, что компания качественная, вам нравится их продукт, стратегия, менеджмент, финансовое состояние, их отношение к инвесторам, то стоимость этой компании с годами, с высокой вероятностью, будет увеличиваться. Поэтому остается только дождаться, пока эта компания будет продаваться по разумной цене. Если вам удалось купить акции хорошей компании за приемлемую цену, то держите их до тех пор, пока компания остается хорошей.

Есть еще один хороший пример. На день рождения племянницы я подарил ей акции компании Oracle. Когда племянница достигла 18-летнего возраста, эти акции продали и заплатили за ее обучение. Рост стоимости акций за 18 лет составил восемь крат — с 12 до 92 долларов за акцию.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— С любой. Например, среди американских брокеров, работающих с Украиной, самый популярный — Interactive Brokers — вообще не имеет ограничений по минимальной сумме на счету. Есть множество брокеров без ограничений по минимальной сумме инвестиций. К тому же, сейчас инвесторы имеют возможность покупать ценные бумаги даже частями, если у них нет достаточного количества средств. К примеру, можно купить не одну акцию, а 0,1 или 0,3 акции. Некоторые брокеры вообще не взимают комиссию. Главное — начать инвестировать.

Назовите две или три книги, которые изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Чтение классической художественной литературы помогает формировать правильное отношение к деньгам.

Всегда вспоминаю рассказ Ивана Алексеевича Бунина "Молодость и старость". Этот рассказ хорошо иллюстрирует, каким должно быть отношение к деньгам и богатству.

А для тех, кто уже определился и понял, что ему очень хочется заработать денег, рекомендую книгу "Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального инвестора".

В какие активы инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Минимальных рисков в Украине, которая находится в состоянии войны, нет. В любом деле оценка рисков всегда начинается с оценки рисков страны. Для этого достаточно взглянуть на ее кредитный рейтинг. Он дефолтный — зайдите на сайты международных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Fitch, Moody's или даже на сайт Министерства финансов Украины. А это в свою очередь влияет на рейтинги всех других активов, которые есть в Украине.

Важно не только то, сколько вы зарабатываете, но и с каким риском. Все без исключения инвестиции в Украине очень рискованны. Потому что мы живем в стране, которая сама по себе является огромным риском. Поэтому все ценные бумаги, которые выпускаются в Украине, включая ОВГЗ, военные облигации, корпоративные облигации, евробонды, имеют огромный риск.

Не нужно гнаться за быстрыми деньгами. Небольшие проценты на длительных промежутках времени дают фантастические результаты.

К слову, я точно не сторонник украинской недвижимости. Я считаю, что это очень плохая инвестиция. Во-первых, доходность бизнеса по продаже вторичной недвижимости после вложения средств на этапе "котлована" сейчас составляет где-то 7-8% годовых. Подобная доходность в таком рискованном бизнесе — это очень мало. Во-вторых, деньги инвестора в недвижимость фактически замораживаются на два-три года, пока здание возводится. В третьих, существуют риски того, что дом будет недостроен. И последнее, люди в Донецке и Луганске тоже инвестировали в квартиры, но с собой их не заберешь. Это полный неликвид.

Какие инвестиции могут "выстрелить" после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

— Я скажу непопулярную вещь: на данный момент в Украине, по моему мнению, нет финансовых активов, в которые стоило бы инвестировать, учитывая имеющийся уровень рисков. Ни один из активов не обеспечит такую доходность, которая перекроет существующие риски. Это касается именно денежных инвестиций.

Что касается инвестиций в собственный бизнес — там больше возможностей для заработка, но это не моя зона компетентности. В Украине немного бизнесов, которые работая "в белую" могут компенсировать существующие риски. Поэтому в Украине мало иностранных компаний. Если бы они видели возможности заработать в Украине больше, чем существует рисков, они бы давно сюда инвестировали. В результате, объем прямых иностранных инвестиций в Украину, например, в 10 раз меньше, чем в Польшу.