- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Предприятия ОПК заключили договоров льготного лизинга более чем на 244 млн грн: как работает программа
Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили 54 договора льготного лизинга на общую сумму 244,53 млн грн. Программа позволяет производителям получать оборудование и технику без необходимости оплачивать полную стоимость.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Способность украинского ОПК оперативно наращивать производство оказывает непосредственное влияние на обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и техникой. Льготный лизинг помогает производителям инвестировать в оборудование и модернизацию мощностей, сохраняя ресурсы для выполнения производственных задач", — отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.
Механизм был введен постановлением Кабинета Министров в конце 2025 года.
На что можно получить финансирование
Льготный лизинг доступен для приобретения технологического оборудования, машин, транспортных средств, средств автоматизации и других активов, необходимых для производства, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих без необходимости сразу оплачивать их полную стоимость.
Максимальная сумма финансирования по одному договору составляет 500 млн грн, а максимальный срок действия сделки – пять лет. Программа доступна компаниям, имеющим статус критически важных для экономики в особый период в сфере ОПК.
Как работает государственная поддержка
Государство снижает фактические расходы предприятия на уплату вознаграждения лизингодателю до 5% годовых, компенсируя разницу между базовым вознаграждением и компенсационной ставкой.
Чтобы подать заявку, предприятию нужно обратиться к уполномоченному лизингодателю. Он проверит финансовую способность заявителя, соответствие оборудования условиям программы и статус предприятия.
Напомним, по состоянию на 14 октября предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины заключили 211 кредитных договоров более чем на 12,5 млрд грн.