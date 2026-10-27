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Предприятия ОПК заключили договоров льготного лизинга более чем на 244 млн грн: как работает программа

военная техника
Предприятия ОПК заключили более 50 договоров льготного лизинга / Минобороны

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили 54 договора льготного лизинга на общую сумму 244,53 млн грн. Программа позволяет производителям получать оборудование и технику без необходимости оплачивать полную стоимость.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Способность украинского ОПК оперативно наращивать производство оказывает непосредственное влияние на обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и техникой. Льготный лизинг помогает производителям инвестировать в оборудование и модернизацию мощностей, сохраняя ресурсы для выполнения производственных задач", — отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Механизм был введен постановлением Кабинета Министров в конце 2025 года.

На что можно получить финансирование

Льготный лизинг доступен для приобретения технологического оборудования, машин, транспортных средств, средств автоматизации и других активов, необходимых для производства, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих без необходимости сразу оплачивать их полную стоимость.

Максимальная сумма финансирования по одному договору составляет 500 млн грн, а максимальный срок действия сделки – пять лет. Программа доступна компаниям, имеющим статус критически важных для экономики в особый период в сфере ОПК.

Как работает государственная поддержка

Государство снижает фактические расходы предприятия на уплату вознаграждения лизингодателю до 5% годовых, компенсируя разницу между базовым вознаграждением и компенсационной ставкой.  

Чтобы подать заявку, предприятию нужно обратиться к уполномоченному лизингодателю. Он проверит финансовую способность заявителя, соответствие оборудования условиям программы и статус предприятия.

Напомним, по состоянию на 14 октября предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины заключили 211 кредитных договоров более чем на 12,5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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