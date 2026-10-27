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Підприємства ОПК уклали договорів пільгового лізингу на понад 244 млн грн: як працює програма

військова техніка
Підприємства ОПК уклали понад 50 договорів пільгового лізингу / Міноборони

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу уклали 54 договори пільгового лізингу на загальну суму 244,53 млн грн. Програма дає змогу виробникам отримувати обладнання та техніку без необхідності одразу сплачувати повну вартість.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Спроможність українського ОПК оперативно нарощувати виробництво безпосередньо впливає на забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням і технікою. Пільговий лізинг допомагає виробникам інвестувати в обладнання та модернізацію потужностей, зберігаючи ресурси для виконання виробничих завдань", — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Механізм запровадили постановою Кабінету Міністрів наприкінці 2025 року.

На що можна отримати фінансування

Пільговий лізинг доступний для придбання технологічного обладнання, машин, транспортних засобів, засобів автоматизації та інших активів, потрібних для виробництва, ремонту й модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових без потреби одразу сплачувати їхню повну вартість.

Максимальна сума фінансування за одним договором становить 500 млн грн, а максимальний строк дії угоди — п’ять років. Програма доступна компаніям, які мають статус критично важливих для економіки в особливий період у сфері ОПК.

Як працює державна підтримка

Держава знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних, компенсуючи різницю між базовою винагородою та компенсаційною ставкою. 

Щоб подати заявку, підприємству потрібно звернутися до уповноваженого лізингодавця. Він перевірить фінансову спроможність заявника, відповідність обладнання умовам програми та статус підприємства.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня  підприємства оборонно-промислового комплексу України уклали 211 кредитних договорів на понад 12,5 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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