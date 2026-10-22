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Уряд дозволив приватному бізнесу будувати підземні заводи для виробників зброї

Сергій Корецький
Уряд дозволив приватному бізнесу будувати підземні заводи для виробників зброї

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу та захист виробничих потужностей від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Перше нововведення передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони. Відсьогодні приватні компанії можуть будувати й у майбутньому здавати в оренду або продавати такі об'єкти підприємствам, які безпосередньо виготовляють зброю. 

Це рішення покликане спростити процес і збільшити кількість необхідних площ на тлі інтенсифікації російських ударів.

Звільнення від податків та спрощення на митниці

Друге рішення запроваджує механізм, за яким комплектування для виробництва озброєння, оплаченого міжнародними партнерами, можна ввозити зі звільненням від ввізного мита та ПДВ.

Крім того, для бізнесу спрощують і в рази скорочують процедуру огляду та митного оформлення таких товарів через "єдине вікно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємства ОПК залучили вже понад 12,5 млрд грн пільгових кредитів, уклавши 211 кредитних договорів за майже два роки дії державної програми, в межах якої позики оборонним компаніям надають під 5% річних, а решту відсотків компенсує держава.

Автор:
Максим Кольц

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