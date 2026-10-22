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Правительство разрешило частному бизнесу строить подземные заводы для производителей оружия

Сергей Корецкий
Правительство разрешило частному бизнесу строить подземные заводы для производителей оружия

Кабинет Министров Украины принял ряд решений, направленных на усиление возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса и защиту производственных мощностей от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Первое новшество предполагает привлечение частного бизнеса к строительству подземных производственных помещений для нужд обороны. Отныне частные компании могут строить и в будущем сдавать в аренду или продавать такие объекты предприятиям, непосредственно производящим оружие.

Это решение призвано упростить процесс и увеличить количество требуемых площадей на фоне интенсификации российских ударов.

Освобождение от налогов и упрощение на таможне

Второе решение вводит механизм, по которому комплектование для производства вооружения, оплаченного международными партнерами, можно ввозить с освобождением от ввозной пошлины и НДС.

Кроме того, для бизнеса упрощают и в разы сокращают процедуру досмотра и таможенного оформления таких товаров через "единое окно".

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия ОПК привлекли уже более 12,5 млрд грн льготных кредитов, заключив 211 кредитных договоров за почти два года действия государственной программы, в рамках которой ссуды оборонным компаниям предоставляют под 5% годовых, а остальные проценты компенсирует государство.

Автор:
Максим Кольц

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