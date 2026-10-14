UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Наличный курс:

USD

45,23

45,05

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Предприятия ОПК привлекли уже более 12,5 млрд грн льготных кредитов: каковы условия госпрограммы

вооружение, ОПК
Минобороны продолжает реализацию программы льготного кредитования предприятий ОПК / Минобороны

За почти два года действия государственной программы предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины заключили 211 кредитных договоров более чем на 12,5 млрд грн. Ссуды предоставляются под 5% годовых, а остальные проценты компенсируется государством.

Как пишет Dilo , Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На что можно получить кредит

Предприятия ОПК могут привлечь до 500 млн грн на два направления:

  • инвестиционные проекты со сроком кредитования до пяти лет;
  • пополнение оборотного капитала сроком до трех лет.

Денежные средства разрешено использовать для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих. Финансирование также может быть направлено на развитие производственных мощностей и текущие потребности, связанные с выполнением оборонных заказов.

Кто может воспользоваться программой

Программа была введена в 2024 году. Участие в ней могут принимать предприятия оборонно-промышленного комплекса, имеющие статус критически важных для функционирования экономики в особый период.

"Льготные кредиты дают производителям возможность инвестировать в собственные возможности, закупать необходимое оборудование и комплектующие и быстрее увеличивать объемы производства", - отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

По условиям программы предприятие платит 5% годовых, а разницу между этой ставкой и полной стоимостью кредита покрывает государство.

Ранее сообщалось, что правительство расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности. Теперь предприятия ОПК смогут привлекать кредиты до 500 млн. грн. под 5-10% годовых для масштабирования производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности