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Предприятия ОПК привлекли уже более 12,5 млрд грн льготных кредитов: каковы условия госпрограммы
За почти два года действия государственной программы предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины заключили 211 кредитных договоров более чем на 12,5 млрд грн. Ссуды предоставляются под 5% годовых, а остальные проценты компенсируется государством.
Как пишет Dilo , Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
На что можно получить кредит
Предприятия ОПК могут привлечь до 500 млн грн на два направления:
- инвестиционные проекты со сроком кредитования до пяти лет;
- пополнение оборотного капитала сроком до трех лет.
Денежные средства разрешено использовать для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих. Финансирование также может быть направлено на развитие производственных мощностей и текущие потребности, связанные с выполнением оборонных заказов.
Кто может воспользоваться программой
Программа была введена в 2024 году. Участие в ней могут принимать предприятия оборонно-промышленного комплекса, имеющие статус критически важных для функционирования экономики в особый период.
"Льготные кредиты дают производителям возможность инвестировать в собственные возможности, закупать необходимое оборудование и комплектующие и быстрее увеличивать объемы производства", - отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.
По условиям программы предприятие платит 5% годовых, а разницу между этой ставкой и полной стоимостью кредита покрывает государство.
Ранее сообщалось, что правительство расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности. Теперь предприятия ОПК смогут привлекать кредиты до 500 млн. грн. под 5-10% годовых для масштабирования производства.