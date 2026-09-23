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Дата публикации

В Украине хотят привлечь частных инвесторов к строительству подземных заводов ОПК

подземный ОПК
Минобороны изменяет правила строительства подземного ОПК / Минобороны

Министерство обороны Украины готовит изменения, позволяющие частным инвесторам и девелоперам строить подземные производственные объекты для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как будет работать механизм

Предложенные изменения касаются Постановления Кабинета Министров №1494. Они должны определить отдельные правила строительства подземных производственных объектов и связанной с ними наземной инфраструктуры.

Заказчиком строительства сможет быть не только предприятие ОПК, но и другое юридическое лицо – в частности, девелопер или инвестор. Компания сможет построить объект за собственные или привлеченные средства, а затем передать его предприятию ОПК в собственность, аренду или использование.

"Наша задача - создать условия, при которых украинское оборонное производство сможет одновременно масштабироваться и становиться более защищенным. Для этого нужно привлекать не только ресурсы государства и самих предприятий ОПК, но и возможности частного капитала, девелоперов и строительного рынка", - отметила замминистра Анна Гвоздяр.

По данным Минобороны, предложенная модель не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета.

Также планируется закрепить в законодательстве понятие подземного объекта производственной инфраструктуры. Упрощенный механизм хотят распространить на наземные сооружения и конструкции, которые технологически и функционально связаны с такими объектами.

На каком этапе смены

Проект уже прошел основной этап межведомственной проработки. Пока его дорабатывают после правовой и антикоррупционной экспертиз.

После этого документ планируется подать на рассмотрение Кабинета Министров. Предложенный механизм должен также касаться строительства новых и расширения имеющихся защищенных производственных мощностей и релокации предприятий ОПК.

Напомним, украинские компании, производящие и ремонтирующие оружие или военную технику, могут расширять свои мощности на упрощенных условиях.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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